“Esperaba que Kicillof estuviera por encima de la grieta”, disparó Urreli

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Adrián Urreli, criticó el discurso de asunción del gobernador Axel Kicillof ya que aseguró que “esperaba que estuviera por encima de la grieta y se ajustara a la realidad”. Además, remarcó que es un “orgullo” ser elegido entre las autoridades del Cuerpo.

“Esperaba que el discurso de apertura del gobernador fuera menos sesgado, que estuviera por encima de la grieta y de la necesidad de hacer anuncios explosivos y que se ajustara un poco más a la realidad. No es exacto lo que dijo, es una manera de presentarlo con un sesgo muy político y muy proselitista”, evaluó el legislador macrista oriundo de Lanús en diálogo con Info Región.

En este marco, añadió: “Ya terminó la campaña y es hora de superar la grieta. No está mal reconocer que los que son de signos distintos no hicieron las cosas mal. Me dio la impresión que hablaba de un saldo negativo de la gestión de María Eugenia Vidal como si ella hubiese fundado Buenos Aires y lo que hicimos fue agarrar una provincia quebrada y dejarla mucho mejor de lo que la recibimos”.

Vicepresidencia

Para este nuevo período, Urreli fue elegido vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. Al respecto, aseguró que siente “un gran orgullo” por ocupar el lugar “que le pertenece al espacio” y por la confianza que depositaron sus compañeros del partido. Es el tercero entre las autoridades de la Cámara, detrás del presidente Federico Otermín y el vicepresidente Carlos Moreno.

“Creo que es un lugar donde podemos, por lo menos de nuestro lado, garantizar la transparencia de los actos. De todas maneras confío plenamente en las dos personas que están en funciones similares, porque sé que son honestos y honorables”, expresó.

Además de la elección de autoridades, se modificó el reglamento y se extendió la “doble firma” a la vicepresidencia primera del cuerpo. Así, los expedientes que firme Otermín, deberán ser también convalidados por Moreno y Urrelli, cuestión que el dirigente lanusense consideró como “positiva”, ya que es una forma adecuada para “poder conformar los consensos políticos”.

Lanús

Por otra parte, el ex jefe de gabinete de Lanús se mostró “contento y orgulloso” por la reelección de Néstor Grindetti como Intendente y aseguró que fue la mejor elección para los vecinos. También celebró la decisión del Frente Renovador de apoyar la continuidad de Marcelo Rivas Miera como presidente del Concejo Deliberante.

“Lo del massismo me parece razonable, es asimilable a lo que pasa con nosotros que tenemos la mayoría en senadores y no obstaculizamos que la presidencia la sostenga el oficialismo porque es parte de la gobernabilidad. Es un gesto. Me llamó mucho la atención la oposición de la gente de Dario Diaz Perez, ya que ante una situación similar en 2013 también le facilitaron a ellos la presidencia a pesar de estar en desventaja. Es una manera de manipular la realidad que confunde a la gente”, cuestionó.

En este punto, lamentó que la oposición tiene “una necesidad de mostrar disidencias aún con cuestiones razonables” y remarcó que la prioridad debe ser “ocuparse del vecino cada uno desde su lugar”.