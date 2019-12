Lanús: Rivas Miera fue reelecto presidente del Concejo con respaldo del FR

El macrista Marcelo Rivas Miera fue reelecto este martes como presidente del Concejo Deliberante de Lanús en la sesión preparatoria de este martes en la cual además, juraron los 12 concejales electos el 27 de octubre. La massista Ana Laura Rodríguez fue elegida vicepresidenta primera y el también macrista Marcelo Villa, vicepresidente segundo.

En la sesión, fue Villa el que propuso a Rivas Miera para que continúe como titular del Cuerpo, mientras que el peronista Héctor Montero postuló a Natalia Gradaschi. Como ya habían adelantado, los representantes del Frente Renovador apoyaron la propuesta de Juntos por el Cambio por lo que el titular del Cuerpo fue reelecto por 15 votos contra 9.

Luego, el massista Nicolás Russo propuso a su compañera de bloque Rodríguez como vicepresidenta primera y Rivas Miera a Villa como vice segundo. Ambos fueron elegidos con los quince votos del oficialismo y del FR.

Tras la sesión, el reelecto presidente del Cuerpo señaló que son conscientes de que “queda mucho trabajo por hacer” pero remarcó que desde el oficialismo tienen “mucha esperanza para concretarlo, a pesar del cambio del entorno político nacional y provincial”.

“Como presidente del Concejo durante estos cuatro años he apelado al consenso para que sea un órgano deliberativo, que trabaje en beneficio de los lanusenses. Me siento sumamente satisfecho por la labor realizada y esa será la premisa a sostener en esta etapa en la que me toca nuevamente presidir esta casa”, expresó.

Jura de concejales

Previamente, en la sesión preparatoria, juraron los 12 ediles electos en las elecciones del 27 de octubre. Por el Frente de Todos, asumieron Karina Nazabal, Gabriel Sandoval, Lorena Flores Barrios y los massistas Rodríguez y Russo; mientras que Mariano García renovó su mandato.

En tanto, por Juntos por el Cambio juraron Diego Kravetz, quien en la próxima sesión pedirá licencia para continuar con su cargo como jefe de Gabinete municipal, Valeria Larraz, Omar López, mientras que Jorge Schiavone, Laura Lavandeira y Lucía Stanco, revalidaron su banca.