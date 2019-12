La advertencia de la Sociedad Rural al Gobierno

La Sociedad Rural cuestionó los cambios en las retenciones oficializado este sábado por el gobierno de Alberto Fernández. La entidad, presidida por Daniel Pelegrina, considera que es un “fuerte desincentivo a la producción, la inversión y la creación de empleo”.

A través de Twitter, la SR planteó: “Cuando junto con las entidades colegas de la Comisión de Enlace fuimos a presentarle nuestra propuesta de Políticas Públicas para el sector siendo aún candidato, el Presidente Fernández propuso permanentemente diálogo y gustaran o no, iban a consultar las medidas”. “Pedimos audiencia al flamante Ministro de Agricultura, Luis Basterra ni bien asumió, quien la semana pasada también habló de cercanía y diálogo”, apunta.

La entidad precisó que “hubo encuentros en eventos” y no anticiparon nada. “No se nos anticipó ninguna medida. Sin duda, todo esto no contribuye a inaugurar relaciones fluidas y de confianza”, consideró la Sociedad Rural, al tiempo que considera que “las medidas en sí, están aisladas de un plan económico integral que aún no se conoce, y tendrán un fuerte impacto negativo sobre el campo estimado en 1.800 millones de US$, pero sobre todo en los márgenes de cada productor, que ya se proyectaban muy estrechos”.

“Esto se traducirá en un fuerte desincentivo a la producción, la inversión y la creación de empleo futuro, en un momento en el que Argentina los necesita especialmente para salir de la profunda crisis económica y social en la que se encuentra. Especialmente de aquellos con largas distancias a puerto y de zonas mas difíciles, con creciente impacto de una sequía”, señala la SRA.

Cuestionó, asimismo, que “el pedido de ajuste y contribución recae nuevamente sobre los ingresos de los sectores productivos, el campo primero siempre”. “El campo es el sector más dinámico de la economía y el que mayor capacidad tiene para generar divisas, trabajo y activación en todo el territorio nacional”, concluye el documento difundido este sábado.