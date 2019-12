“Nos ilusionamos con el ascenso”, manifestó Aranda

El delantero de Talleres celebró la gran temporada del equipo en el Torneo Apertura. “Estuvimos once fechas sin perder, nos vamos de vacaciones muy conformes con el trabajo”, expresó.

El delantero de Talleres celebró la gran temporada del equipo en el Torneo Apertura. “Estuvimos once fechas sin perder, nos vamos de vacaciones muy conformes con el trabajo”, expresó.

Talleres de Remedios de Escalada cerró su año dentro de los primeros cuatro puestos de la competencia. “Uno se ilusiona con el objetivo de subir a Primera Nacional”, manifestó su delantero, Alejandro Aranda, de cara al segundo semestre y resaltó que “la llegada de Della Picca ayudó muchísimo” para terminar el Torneo Apertura a cuatro puntos de la cima.

“Cuando hicimos la pretemporada nos imaginabamos esto por los jugadores que había, pero después no se nos daban los resultados y pensamos que iba a ser un semestre muy malo, pero la llegada de (Rodolfo) Della Picca ayudo muchísimo. Estábamos anteúltimos y desde que llegó estuvimos once fechas sin perder, nos vamos de vacaciones muy conformes con el trabajo”, evaluó Aranda, en diálogo con Info Región.

Si bien los empates de las últimas dos fechas no les permitieron consagrarse campeones del Torneo Apertura, sí consiguieron la clasificación a la Copa Argentina del año próximo, algo que Talleres no logra desde 2015. “La gente está muy contenta y cada vez que vamos al club, nos hacen sentir el cariño”, expresó el delantero.

Sin embargo, destacó que su meta principal del 2020 está centrada en el campeonato y consideró que “si se hace una buena pretemporada, uno se ilusiona con el objetivo de subir a Primera Nacional”. Por lo pronto, el plantel quedará licenciado hasta el 4 de enero, donde arribará a Santa Teresita para iniciar los entrenamientos.

El torneo

Bajo el mando de Adrián Czornomaz, el Albirrojo tuvo un comienzo complicado en la B Metropolitana, con cuatro derrotas en las primeras seis fecha. Aranda contó que cuando cambio la conducción del cuerpo técnico, el nuevo entrenador “vio un equipo que anímicamente estaba muy mal, pero como él siempre hace con el juego se enfocó en reforzar bien la defensa”.

“A medida que íbamos ganando, avanzamos en confianza. Después de cada entrenamiento, los titulares y los suplentes, creíamos que nos podíamos meter entre los primeros cinco. Hoy con todo ese entrenamiento, pudimos clasificar a la Copa Argentina”, celebró el delantero.

En esa línea, sostuvo que “las últimas once fechas fueron muy buenas, se mejoró en la efectividad y cada jugador entendió que tenía que hacer en cada puesto”. Algo que según él, deberán reafirmar en la pretemporada.

Lo personal

El delantero no tuvo mucho rodaje en el comienzo del torneo, pero a medida que avanzaban las fechas fue ganándose un lugar en el once inicial. “Estuve varias fechas sin jugar, uno se entrena para ser titular y esperar el momento cuando le toque”, aseguró, sobre su desarrollo en el campeonato y destacó: “En las fechas que me tocó con Della Picca trate de hacerlo de la mejor manera y gracias a Dios pude jugar más partidos”.

Por lo pronto, su contrato con la institución Albirroja se extiende hasta junio de 2020. Después deberá retomar a Nueva Chicago, al menos que surja una mejor propuesta.