Talleres dejó escapar una chance e igualó sin goles ante Comunicaciones

El Tallarín empató 0 a 0 frente a Comunicaciones en el estadio Pablo Comelli por la fecha 21 de la Primera B Metropolitana. El equipo de Lucas Licht no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse a la cima y quedó tercero en la tabla de posiciones.

El Tallarín empató 0 a 0 frente a Comunicaciones en el estadio Pablo Comelli por la fecha 21 de la Primera B Metropolitana. El equipo de Lucas Licht no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse a la cima y quedó tercero en la tabla de posiciones.

Talleres de Remedios de Escalada igualó sin goles ante Comunicaciones en un encuentro trabado y con escasas situaciones de peligro correspondiente a la 21ª jornada de la Primera B Metropolitana. El conjunto dirigido por Lucas Licht buscaba sumar de a tres para presionar al líder del campeonato, pero se encontró con un rival ordenado que le cerró los caminos durante gran parte del partido.

Desde el comienzo, el desarrollo estuvo marcado por la lucha en la mitad de la cancha. Talleres intentó asumir el protagonismo con la conducción de Fernando Enrique, aunque chocó una y otra vez con la firme estructura defensiva del “Cartero”. La visita apostó por un planteo conservador, replegándose cerca de su área y tratando de lastimar mediante contraataques que generaron poco riesgo.

En la segunda mitad, ambos entrenadores movieron el banco con la intención de modificar el trámite. Sergio Leroy buscó mayor profundidad en Comunicaciones, mientras que Licht apostó por el ingreso de Mateo Muñoz para darle más presencia ofensiva al local. Sin embargo, las variantes no lograron cambiar la historia y la falta de claridad en los metros finales terminó siendo determinante.

Con este resultado, Talleres de Escalada se mantiene en el tercer puesto de la Primera B Metropolitana con 40 puntos, aunque dejó pasar una oportunidad importante para descontar unidades en la pelea por el liderazgo. Comunicaciones, por su parte, rescató un empate valioso que le permite continuar en la octava posición con 31 unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Escalada recibirá a Defensores Unidos de Zárate el sábado desde las 15 en el estadio Pablo Comelli.