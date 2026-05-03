Talleres de Escalada logró una victoria clave ante Liniers y se afianza en el Reducido

El Tallarín se impuso 1-0 como visitante y sumó tres puntos fundamentales en la Primera B. Con gol de Mateo Muñoz, el equipo de Lucas Licht se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos.

El Tallarín se impuso 1-0 como visitante y sumó tres puntos fundamentales en la Primera B. Con gol de Mateo Muñoz, el equipo de Lucas Licht se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Talleres de Escalada consiguió una victoria clave ante Liniers por la fecha 14 de la Primera B, en un duelo que terminó 1-0 y que le permitió consolidarse en zona de Reducido. El conjunto dirigido por Lucas Licht golpeó temprano y supo sostener la ventaja en un partido que tuvo momentos de tensión y expulsados en ambos equipos.

El inicio fue favorable para el Albirrojo, que salió decidido a imponer condiciones. Mateo Muñoz tuvo la primera clara con un tiro libre que, tras desviarse en la barrera, descolocó al arquero Cristopher De Feliche y se convirtió en el único gol del encuentro. A partir de allí, Talleres se replegó y apostó al contragolpe, mostrando solidez en defensa.

El desarrollo se tornó más favorable aún cuando Liniers sufrió la expulsión de Juan Roth. Sin embargo, el local no resignó protagonismo y, pese a jugar con diez, generó situaciones para alcanzar el empate, aunque falló en la definición. En el complemento, el trámite volvió a emparejarse tras la roja a Isaías Ciavarelli, lo que le dio dramatismo al cierre.

En los minutos finales, Liniers empujó con insistencia pero no logró quebrar la resistencia visitante. Talleres de Escalada se llevó un triunfo valioso que lo posiciona sexto con 22 puntos, a seis del líder, y lo mantiene firme en la pelea por el ascenso. En la próxima jornada, recibirá a Villa San Carlos con la ilusión intacta de seguir escalando posiciones.