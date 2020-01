Talleres ya está en la Costa para continuar con la pretemporada

El plantel de Talleres de Remedios de Escalada ya se encuentra en Santa Teresita, donde durante una semana llevará a cabo la parte más intensa de su pretemporada, de cara al Torneo Clausura de la B Metropolitana. Con la llegada del nuevo volante Fabián Monserrat, el plantel comandado por Rodolfo Della Picca arribó con 26 jugadores a la localidad de la Costa Atlántica.

Tras cerrar un gran año con once fechas sin perder, el Albirrojo retomó este viernes los entrenamientos en Timote y Castro, donde apenas estuvo un día antes de partir a su nuevo destino. El plantel no sufrió varias modificaciones más que las bajas de jugadores que no tuvieron mucho rodaje y la incorporación del ex Brown de Puerto Madryn.

El volante surgido de la cantera de Independiente tuvo su último paso en Guillermo Brown, pero no logró sumar minutos en el pasado semestre. Es así que por el momento, firmó un precontrato con la institución y quedará a decisión del cuerpo técnico si se convertirá en el primero de los tres refuerzos. Mientras que el Tallarín sigue en búsqueda de dos mediocampistas y un delantero que se sumen al equipo.

Plantel confirmado

El conjunto de Escalada quedó a cuatro puntos de la cima del torneo y con la ilusión de extender su buen andar, aspira a volver a pelear por el campeonato. Al cumplir con las expectativas del entrenador, las únicas bajas que se registraron fueron por falta de continuidad. Se trata de Maximiliano Serrano, Nicolás Pinto, Jonatan Soria, Alan Seguel y Maximiliano Badell, quien realizó la primera práctica pero esta a la espera de rescindir su contrato.

Además, los mediocampistas Gonzalo Suárez, Nicolás Ricci y Sebastián Villar no viajaron con el plantel por decisión del entrenador, pese a mantener su vínculo con el club. En última instancia, se incorporaron a la lista los juveniles Lautaro Fernández, Eduardo Palavecino, Lucas Benítez, Juan Cruz Oltman y Agustín Bidondo.

En consecuencia, la nómina está compuesta por los arqueros Ezequiel Cacace, Lucas Zeiden y Mauro Casoli; los defensores Cristian Godoy, Ramiro Echeverría, Patricio Romero, Luciano Vargas, Nicolás Malvacio, Nicolás Sainz, Agustín Sosa, Ezequiel Donato y Oltmann; los volantes Gabriel Seijas, Luciano Arcuri, Adrián Maidana, Matías Sosa, Juan Manuel Trejo, Palavecino, Benítez y Dylan Vergara; y los delanteros Fernández, Alejandro Aranda, Angel Prudencio, Nahuel Benítez y Bidondo.

Amistosos

Una vez concluída la parte más intensa de los entrenamientos, el Albirrojo ya tiene confirmados sus primeros amistosos. El sábado previo a su retorno se medirá ante Club Atlético Social y Deportivo Camioneros; mientras que ya en Escalada, sumará minutos ante Deportivo Español y San Lorenzo, con horario y fecha a confirmar.