“Vengo a un equipo que juega bien al fútbol y eso me motivó”, resaltó Belluschi

Fernando Belluschi es el primer refuerzo de Lanús de cara a la reanudación de la Superliga y en sus primeras palabras como jugador del Granate resaltó que “la charla con (Luis) Zubeldía fue importante” para su incorporación.

“La charla con Zubeldía fue importante para mi llegada. Vengo a un equipo que juega bien al fútbol y eso me motivó mucho. Las otras opciones (Colón y Newell’s) no fueron tan concretas o al menos, no como esperaba. Me sedujo Lanús porque es un club ordenado que hace mucho tiempo viene trabajando bien”, manifestó Belluschi, en la rueda de prensa junto al entrenador y el capitán Lautaro Acosta.

El mediocampista proveniente de San Lorenzo, no tuvo mucho rodaje en el último año por haber sufrido varias lesiones. Apenas jugó 17 partidos y convirtió un gol. “En lo físico me va a costar un poco porque hace tiempo que no venía entrenando normal, a la par del grupo. Por suerte acá me están dando tiempo para que me adapte”, celebró.

Además, el jugador de 36 años resaltó que se encontró “con un lindo grupo humano”, y como ya había compartido plantel con algunos compañeros, le “fue más fácil entrar”.

Mientras que Zubeldía, también remarcó la importancia de su incorporación. “Para nosotros es muy importante tener un jugador de su nivel, cuando surgió su nombre, ni lo dudamos”, aseguró el DT.

Mercado de pases

Hasta este viernes, el plantel seguirá sus intensos entrenamientos en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza. Después retornará a Cabrero y Guidi, de cara al arranque de la Superliga, que será el viernes 24 de enero ante Aldosivi.

Por otra parte, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que se incorpore el central Guillermo Burdisso, quien se realizará los exámenes médicos para ver si está apto de volver al fútbol. En julio del año pasado, no pudo superar la revisión en San Lorenzo por una arritmia cardíaca y comenzó un tratamiento para retornar a la actividad.

“Está cerca. Ayer hablé con él y es un jugador con mucha trayectoria, pero joven. Tiene 31 años bien llevados, es una edad espectacular. Es un puesto donde estamos muy justos”, explicó Zubeldía y en relación a su recuperación física, sostuvo que el defensor “está sano y con ganas”.

Además, el entrenador confirmó que están en búsqueda de un atacante por afuera. “Mi idea era reiniciar el torneo con cuatro refuerzos como mínimo. Vamos a ver si lo cumplimos, porque sondeamos mucho, pero la mayoría se cayeron por el tema económico”. Uno de ellos fue Ricardo Centurión, quien según Zubeldía “le hubiese dado un salto de calidad y una rotación más en el mediocampo”.