Continuarán los viajes de veteranos y familiares las Islas Malvinas

“Falta que viajen muchos compañeros”, admite Antonio Domínguez. Él representa al Centro de Veteranos de Guerra de Esteban Echeverría y aclaró que con el cambio de gobierno, tanto en Nación como en la Provincia, no hubo cambios respecto a la política de viajes de ex combatientes a las Islas Malvinas. En esa sintonía se expresaron desde las agrupaciones de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría son algunos de los Municipios que desde hace años financian los viajes de cuatro veteranos de Malvinas que desean volver a las Islas. En algunos casos, viajaron familiares de caídos en Malvinas.

De acuerdo a lo explicado por los presidentes de los distintos centros de veteranos, la elección se hace a través de un sorteo. Las heridas que dejó la Guerra de Malvinas aún duelen y muchos necesitan volver a ese territorio tan hostil para encontrar algo de alivio o para despedir a los que no volvieron y permanecen en el Cementerio Darwin.

Desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora, indicaron que el viaje ya está acordado con el municipio y solo resta definir la fecha, que esperan se fije para mediados de marzo o abril. “Este año no hizo falta hacer sorteo para que viajen los compañeros porque hay gente que no quiere volver porque no sienten la necesidad, eso es muy personal, cuesta mucho tomar esa decisión, porque no sabes con lo que te vas a encontrar”, explicó Juan Carlos, presidente de la organización.

Desde el Centro de Veteranos de Almirante Brown señalaron que aún no se definió nada respecto del viaje porque “hay que esperar a los nombramientos de nuevas autoridades”. “Tenemos que esperar a que todo se estabilice y seguramente en febrero o marzo tendremos novedades”, anticiparon.

En diálogo con Info Región, el titular del Centro de Veteranos de Echeverría, Antonio Domínguez, precisó que el viaje ya fue pautado con el Municipio y ya fueron elegidos los cuatro veteranos que van a viajar a las Islas Malvinas. “Las expectativas son muchas, como siempre, todavía falta que viajen muchos compañeros”, apuntó Antonio.

En este distrito estiman que el viaje será para mediados de septiembre.

Los representantes de veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría aclararon que pese al cambio de signo político en Nación y Provincia, no hay cambios respecto a la política de viajes que contempla a veteranos y familiares. De hecho, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró que los viajes realizados a las Islas Malvinas no serán alcanzados por el impuesto del 30 por ciento para comprar productos en el exterior o comprar moneda extranjera.