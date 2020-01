En verano, se reduce la cantidad de donantes de sangre, pero no de pacientes

Durante los periodos vacacionales, las donaciones de sangre “se reducen notablemente”, alerta el titular de la Asociación de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Oscar Torres, quien aclaró que “los pacientes no se toman vacaciones para las transfusiones”.

La transfusión sanguínea es una intervención clave en los centros de salud para salvar vidas. Sin embargo, los períodos vacacionales son contraproducentes porque el stock de los bancos de sangre se reducen notablemente y faltan dadores.

“La gente se toma vacaciones y eso hace que las grandes ciudades se vean con una disminución en la cantidad de personas candidatas a la donación de sangre, pero la cantidad de pacientes que permanecen internados o que requieren de transfusiones, son exactamente los mismos”, destacó Torres.

En este marco, el titular de la Asociación de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires advirtió que si bien es una problemática que se acrecienta en las vacaciones, la Argentina es un país “sin conciencia de donación”. Recordó que en el país existen dos tipos de donantes: voluntarios y de reposición. “Ojalá nuestro país tuviera un 100 por ciento de voluntarios pero en la realidad solo un 25 ó 30 por ciento dona voluntariamente. El resto lo hace porque está condicionado”, apuntó.

La directora del hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora, Nancy Gaute, planteó: “Nosotros siempre apelamos a la comunidad y a los familiares de los pacientes que se encuentran internados porque somos banco de sangre y aparte de lo que utilizamos, nos piden de otros hospitales y no se le niega a nadie porque hay vidas en juego”. “La sangre no es un bien que pueda adquirirse monetariamente, por eso es tan importante la donación”, remarcó.

Campañas para incentivar la donación

Todos los años el Hospital Garrahan lanza la campaña “Abierto por vacaciones” que invita a la donación voluntaria y destaca que el centro de salud necesita 65 donantes diarios para garantizar los componentes sanguíneos a todos los pacientes.

En este marco, Torres aseguró que a nivel nacional se necesitan 5000 transfusiones diarias y lamentó que la promoción de la importancia de la donación “sólo se realiza cuando la situación es límite y lamentablemente eso hace que no haya una regularidad en la donación de sangre por parte de la población”. “Argentina está atrasada en este aspecto, hace falta educación y comunicación para generar la conciencia necesaria de lo que implica donar sangre, porque salva vidas”, concluyó.

Requisitos para donar

Puede ser donante cualquier persona que cumpla con las siguientes condiciones: Tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos; no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre; no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado tatuajes o perforaciones ni cirugías en el último año y debe haber un mínimo de dos meses entre donación y donación.