Se entregarán más de 13 mil tarjetas alimentarias en Echeverría

El secretario de Desarrollo Social del Municipio de Esteban Echeverría, Emiliano Valentino, valoró la implementación de la tarjeta alimentaria en el distrito, que comenzó a distribuirse ayer, al considerar que “permitirá que aquellas familias que quedaron fuera del sistema durante los últimos años por la crisis económica, puedan acceder a un alimento saludable.”

“Durante todo este último tiempo, fruto de la crisis, quedaron muchas familias fuera del sistema, y la idea es que ahora puedan comprar alimentos saludables”, explicó Valentino en diálogo con Info Región, y anticipó que en Echeverría “se entregarán 13500 tarjetas”.

El funcionario precisó también que “desde el municipio se está promoviendo una red de comercios amigables que, mediante un convenio, garanticen el acceso a una canasta de alimentos saludables con precios accesibles y un 10 por ciento de descuento”.

En ese marco, Valentino señaló que “otro de los ejes del programa es la alimentación saludable”, por lo que “dentro del espacio hay charlas sobre nutrición para que las madres sepan qué alimentos son recomendables para sus hijos de modo de darle el mejor uso a los 4000 o 6000 pesos” que se entregan mediante la Tarjeta Alimentaria.

Convocatoria

La entrega de tarjetas en Echeverría -que se realiza por orden alfabético- comenzó a las 7 de la mañana del lunes y se extenderá hasta el jueves. El trámite no dura más de 20 minutos, en el primer paso se confirman los datos de la persona para saber si está dentro del programa, luego hay una sala de espera desde donde se los llamarán por DNI para efectivizar la entrega.

“Para los vecinos que por algún motivo en particular no estén contemplados dentro del programa se hará un chequeo en la cual se estudiarán si se trató de un error operativo o es que no le corresponde acceder a dicho beneficio” agregó Valentino.

El programa contará con un control de cumplimiento de las condiciones por parte de las autoridades locales. Desde la intendencia se designarán inspectores que recorrerán cada uno de los distintos comercios para, entre otras cosas, verificar que “ninguno cobre un recargo adicional, o para aplicar sanciones en caso de que se descubra alguna irregularidad”