Sin acuerdo con bonistas, Kicillof anunció la reestructuración de la deuda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que no hubo acuerdo con los bonistas, motivo por el que se pagará con fondos propios el primer vencimiento, por 15 mil millones, y se dará inicio a la reestructuración de la deuda.

El gobernador hizo alusión al primer vencimiento de la deuda de la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera, el del 26 de enero, y remarcó que se buscó “una solución de buena fe” en “total coordinación con el gobierno nacional”.

Valoró la “adhesión de la mayor cantidad de pequeños bonistas atomizados” a la “propuesta tal como la propuso” el Ejecutivo provincial. “Entablamos un diálogo con este grupo y se extendió el plazo” a partir del cual se lograron “manifestaciones que incluyen a bonistas individuales”, explicó el mandatario provincial, y precisó que se llegó a un 50 por ciento de los bonistas. “Hubo un fondo que tiene el 25% y la capacidad de bloquear”, lamentó.

“No tuvo actitud constructiva ni de dialogo, pretendió negociar de otra manera distinta. Ofrecía cobrar todo pero en cuotas y eso no constituye una solución para la provincia de Buenos Aires en el proceso global”, explicó en la conferencia de prensa, y calificó como “inaceptable” la propuesta.

Cuestionó esta “enorme intransigencia” y precisó que, a partir de la falta de acuerdo, se abonará con fondos propios, y los que provienen de las Letras del Tesoro que colocó la Provincia el 31 de enero, se afrontará el pago del primer vencimiento por 15 mil millones. “Denunciamos esta actitud por los efectos que puede tener esto sobre la provincia de Buenos Aires y sobre la República Argentina”, señaló.

Recordó que este año vencen 220 mil millones. “No podemos afrontar estos vencimientos con los recursos con los que contamos”, insistió Kicillof, quien precisó que se sorteó “con el menor daño posible” este “vencimiento inoportuno”.

Y anunció, a continuación, el inicio del “proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires”. El cronograma, según dijo, se dará a conocer en los próximos días e irá en consonancia con el nacional. “Necesitamos ir a una restauración de la sostenibilidad”, planteó.

Cuestionó, durante toda la conferencia, la posición de la administración de Mauricio Macri porque “aparentemente el ex presidente sabía que tomando toda esta deuda, un día no te prestan más”, y parafraseó al ex presidente. “Yo siempre decía, cuidado con los mercados, no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, dijo en un encuentro con dirigentes del PRO en Villa La Angostura.

Recordó que a medidados de 2018, “se cerró el mercado”. “Endeudaron al país y la Provincia en un nivel que es insostenible”, rechazó.