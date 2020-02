Una peluquería canina de Lanús fue robada más de 20 veces

La inseguridad aqueja a los vecinos de Lanús. Denuncian que es “zona liberada” y reclaman más patrullajes. A partir de una nota de Info Región al respecto, se multiplicaron los reclamos y las denuncias. Uno de los casos que más grafica la situación es el de una peluquería canina, que fue robada una veintena de veces.

Se trata de la peluquería canina Maral, ubicada en Viamonte 802 de Lanús Oeste. Érica y Matías tienen el pet shop hace siete años y fueron asaltados en 20 ocasiones. “A veces ni se hace la denuncia”, advirtió la mujer, dando cuenta de la impotencia que la familia siente ante cada episodio delictivo. El último fue el domingo. “Fuimos a abrir (el lunes) y la puerta estaba abierta, usaron una barreta”, contó a Info Región.

“Estamos cansados de los robos, pareciera que es zona liberada. Ni cámaras hay en esa esquina”, expresó la mujer, quien admitió que no sabe a dónde recurrir. “Uno se rompe (el alma) para ganarse la vida y vienen y te roban en un segundo lo que tanto esfuerzo cuesta ganar”, lamentó.

Te roban en un segundo lo que tanto esfuerzo cuesta ganar Érica, dueña de la peluquería canina robada

Otro de los vecinos, de Monte Chingolo, coincidió en que “es zona liberada”, y precisó que en el barrio “hay constantemente robo de autos por motochorros armados”. El domingo, de hecho, sufrió el robo de su vehículo a plena luz del día. Agradeció que al momento del asalto, no hubiera subido a sus hijos.

Gerli y Valentín Alsina son localidades que tampoco quedan afuera de la ola delictiva. “Desde hace cuatro años que nos están robando, casi todos los sábados hay un robo”, planteó otro de los residentes que optó por contactarse con este medio para brindar detalles de la problemática.

Precisó que la mayoría de los hechos suceden entre las 20 y las 22.

Marcela, por su parte, recordó que sufrió una entradera en su casa y se llevaron hasta el perro. El hecho ocurrió en junio del año pasado, pero denunció que en ese momento la Policía y la Justicia desestimaron su caso. “Nosotros llevamos cámaras, fotos, datos, video de los ladrones y placas de la búsqueda de Chester”, comentó.

También alertan sobre grupos organizados que se dedican a realizar “el cuento del tío” a la gente mayor. Aluden que se reúnen en la plaza ubicada en las calles Arias y Salta, los días de feria (sábado y domingo).

Estamos todos pasándola mal porque nadie nos cuida Vecina de Lanús

“En Villa Obrera no pasa un día en el que no haya un robo en motos. No podemos vivir así y la Policía no atiende llamados y no pasa”, planteó Blanca, reclamando patrullajes. “Estamos todos pasándola mal porque nadie nos cuida”, apuntó Marisa.

En Sarmiento y Montevideo robaron un local; en Arenales, entre Teniente Coronel Bueras y Coronel Burelas, fueron asaltados cuatro vecinos y se llevaron dos autos. Estos últimos episodios generaron que los propios vecinos se organizaran para reclamar justicia. Julián anticipó a este medio que protestarán el viernes, a las 18.30, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el cruce con Brasil.