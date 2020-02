Lanús: Para la oposición el trabajo en materia de seguridad en el municipio “es deficiente”

“El gobierno municipal tiene como uno de sus principales bastiones la seguridad pero no mejoró en nada”, disparó el concejal por el Frente de Todos Daniel Dragoni.

El concejal por el Frente de Todos Daniel Dragoni consideró que el trabajo en materia de seguridad en el municipio es deficiente y sostuvo que pese a que este tema fue uno de los principales bastiones del gobierno de Néstor Grindetti, no se mejoró en nada. Además, remarcó la importancia de conseguir la reactivación de las Pymes y valoró la llegada de la Tarjeta Alimentar.

“La inseguridad es un tema álgido, no solo acá sino en todos los municipios, pero en Lanús el Intendente Grindetti y el jefe de gabinete Diego Kravetz se jactaron de controlar la seguridad, se invirtió mucha plata, se trajo a la policía federal y no cambió en nada. Claramente el trabajo que hicieron fue ineficiente. Sabemos que no es un tema fácil pero fueron ellos los que se colgaron esa bandera”, expresó el edil en diálogo con Info Región.

Siguiendo con el tema, se refirió a las diferencias expresadas en materia de seguridad entre las autoridades nacionales y provinciales y consideró que “son cuestiones lógicas de un inicio de gobierno, que se irán acomodando con el correr de la gestión”. Además, enfatizó que tanto la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y su par en la Provincia Sergio Berni “quieren lo mejor para la gente y son personas bien elegidas para el puesto”.

Reactivación de las Pymes

Por otro lado, el dirigente del Frente Transversal remarcó que “es fundamental para la reactivación de la economía que vuelvan a ponerse en funcionamiento las Pymes que cerraron durante el gobierno de Cambiemos” y explicó que por ello junto a sus compañeros de bloque presentaron un proyecto de ordenanza para declarar de Interés Legislativo el Programa Provincial ArriBA PyMEs.

“Va a llevar un tiempo, pero creo que todas las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Nación y Axel Kicillof y Verónica Magario en Provincia, fueron para favorecer tanto a las pymes cómo la población en general. Eran 3 o 4 empresas que cerraban en el país durante la gestión anterior y si bien eso no se cambia de un día para otro, vamos por el buen camino”, añadió.

Tarjeta Alimentar

Para finalizar, el edil valoró la llegada de la Tarjeta Alimentar y aseguró que “el peronismo siempre se pone al frente de las políticas sociales cuando son necesarias”. Al respecto, destacó que la recepción de este programa en el municipio “fue muy buena”.

“Creemos que va a ser momentáneo, hasta que podamos salir de la crisis terminal que dejó Cambiemos. Es buena la medida, vemos que se va reactivando el consumo en los sectores desposeídos los cuales el gobierno de Mauricio Macri destrozó y dejó de lado”, concluyó Dragoni.