Docentes: Udocba le pidió “un esfuerzo mayor” al gobierno provincial

“La Provincia tiene que hacer un esfuerzo mayor, es muy poco el aporte que está haciendo porque es solo un 4,5 por ciento, ya que el otro aporte es de Nación y nosotros creemos que si bien la Provincia está mal, está en mejores condiciones que lo que refleja esta propuesta”, evaluó Díaz.

Sin paro

Díaz, no obstante, aclaró que a pesar del rechazo no realizarán medidas de fuerza ya que sostuvo que la manera de expresar la disconformidad “fue el rechazo”. “Nosotros le damos a todas las gestiones que recién empiezan la derecha de dejarlos gobernar para poder corregir errores, pero si no se puede, ya veremos lo que haremos más adelante”, señaló.