Avellaneda: Para Rearte, “suena extraña la preocupación de la oposición” por la seguridad

La concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Sabrina Rearte recalcó que hay “una decisión política” del municipio de trabajar en la seguridad y remarcó que los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal realizaron un recorte en esta área en respuesta a las críticas de la oposición.

“En materia de seguridad el municipio viene trabajando mucho y si bien falta todavía, siempre estuvo la decisión política por parte nuestra de abordar este tema tan serio, por eso la implementación de cámaras de seguridad, el trabajo de la policía local y los cuidadores ciudadanos”, remarcó la edil en diálogo con Info Región.

Cuestionó, en esa línea, a los concejales de la oposición que esgrimieron que el Ejecutivo no tuvo como prioridad resolver la inseguridad y recordó que “el Municipio contó con un recorte respecto a este tema por parte del ex presidente (Mauricio) Macri y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal” por lo cual señaló que “suena extraño la preocupación de la oposición”.

Inicio de sesiones

Por otro lado, se refirió a la apertura de sesiones ordinarias que estuvo a cargo del intendente interino Chornobroff ante el pedido de licencia de Jorge Ferraresi: “No cambió en nada, ya que Alejo es un gran compañero y cumple bien su rol como interino”.

En cuanto al discurso, destacó que “se haya puesto en valor cada logro que se realizó desde la gestión municipal” y subrayó que lo alcanzado “haya sido en total soledad respecto de los gobiernos nacionales y provinciales”.

“Se hizo un gran trabajo en materia de edificios educativos, deporte, seguridad y sobre todo sosteniendo en Avellaneda programas que eran nacionales como las entregas de notebooks y bicicletas y también poniendo el foco en las cuestiones de género”, concluyó Rearte.