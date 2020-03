Se desplomó el mercado inmobiliario

El vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José Sacco, advirtió que el sector inmobiliario “cayó un 80 por ciento” durante febrero, en comparación con igual mes del año pasado. Consideró que el desplome se debe a que al cóctel de inflación y recesión.

“Está todo muy parado, nunca antes tuvimos una inflación con recesión”, aseguró Sacco a Info Región, al tiempo que indicó que “no solo no hubo repuntes” sino que el mercado inmobiliario cayó “un 80 por ciento” en comparación con febrero de 2019.

En este marco, desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires señalaron que tienen una serie de propuestas que esperan poder plantearle a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “reactivar el mercado y solucionar el problema habitacional”. “Necesitamos ver de qué manera podemos reactivar el mercado, porque si no, no hay forma de que se ponga en marcha”, apuntó Sacco.

Las medidas

Entre las medidas que detalló el vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerense se encuentran la construcción de viviendas para alquiler y la implementación de nuevas líneas de crédito para la población.

“La construcción de viviendas para alquiler debería incluir incentivos hacia los propietarios, como por ejemplo, no cobrarles los impuestos por 8 años, para darle al que invierta una facilidad y una tranquilidad. Respecto a la compra, se tienen que ofrecer créditos, porque si no la gente no puede llegar a comprar y los créditos tienen que ser de pago accesible no como el problema que tuvimos con los UVA”, sostuvo Sacco.

En esta línea, Sacco se mostró optimista sobre la posibilidad de la implementación de nuevas medidas que ayuden a la reactivación del mercado inmobiliario. “Esperamos que este año con el nuevo gobierno que se implementen las medidas correctas porque antes hemos tenido inflación pero corría la plata, ahora no hay plata, estamos en recesión”, concluyó.