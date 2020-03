Echeverría: Desde el oficialismo consideran “trascendental” reabrir el Hospital Bicentenario

“Hoy más que nunca lo necesitamos”, subrayó el concejal Daniel Saavedra. También crítico a “los estúpidos” que no respetan la cuarentena.

“Hoy más que nunca lo necesitamos”, subrayó el concejal Daniel Saavedra. También crítico a “los estúpidos” que no respetan la cuarentena.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió el lunes con el presidente Alberto Fernández y le solicitó al Ejecutivo nacional reabrir el Hospital Bicentenario. El concejal oficialista Daniel Saavedra acompañó el pedido y consideró que “tiene una importancia trascendental que comience a funcionar correctamente”. Además, fue muy crítico con “los estúpidos” que no respetan la cuarentena obligatoria.

“Tiene una importancia trascendental que el hospital vuelva a abrir y comience a funcionar correctamente. El Intendente se puso al frente como nunca, para que vuelva a funcionar. Tener parado un monstruo como es ese hospital, solo generará que se deteriore día a día y hoy más que nunca lo necesitamos”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

Este lunes el presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador Axel Kicillof, funcionarios del ejecutivo nacional y las principales autoridades provinciales, para tratar los pasos a seguir en la contención de la pandemia. Entre ellos, Gray estuvo presente y planteó “la necesidad de abrir el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría”.

Saavedra afirmó que “siempre se habló de que el Hospital cuenta con 160 camas para aportar”. Sin embargo, advirtió que luego de los cuatro años de la gestión de Cambiemos, “hay que ver qué es lo que quedó, porque aparentemente lo habían desmantelado todo”. “Hay que reparar cada habitación e ir equipándolo de nuevo”, sostuvo.

Por otra parte, el concejal del Frente de Todos remarcó que desde el municipio “compraron unas carpas para la contención en primera instancia, que son técnicamente buenas para este tipo de circunstancias”.

Cuarentena y detenidos

En cuanto a la cuarentena obligatoria, hubo al menos 34 detenidos en Echeverría por no cumplir con la normativa. “Todavía hay gente que es media estúpida o idiota, porque no se da cuenta el daño que le está causando al vecino y a ellos mismos. No les importa nada la situación que estamos viviendo”, criticó Saavedra.

En esa línea, remarcó que “apoyaría fervientemente al Presidente si dicta el estado de sitio, por culpa de estos que no piensan ni en su familia”. A su vez, respaldó la labor realizada por las fuerzas policiales ya que es “muy difícil poder controlar todos los espacios”.

Oposición

Por último, sobre el proyecto que presentó la oposición de realizar una sesión extraordinaria para ampliar la emergencia sanitaria, sostuvo: “No es necesario con excepción que el Ejecutivo la pida. Ese proyecto ya se está trabajando y el comité de crisis funciona para el bien de todos”.

“Entre el proyecto también se pide para habilitar el hospital nuevo. Entiendo que la situación los atraviesa, pero ellos los cuatro años de gestión de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, nunca lo tuvieron como una prioridad”, aseveró.

No obstante, celebró la concordancia que se está dando en los diferentes partidos, tanto a nivel nacional como municipal. “Somos todos vecinos de Echeverría, en este tema no hay una oposición, estamos todos juntos, acompañandonos para combatir a este enemigo invisible”, finalizó.