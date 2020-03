Odontología en tiempos de coronavirus: suspenden la atención y hay malestar

Los profesionales advierten sobre su "grave" situación frente a la pandemia y no descartan dejar de atender las urgencias.

El Consejo Superior Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires (Cosucoba) elevaron una nota al presidente Alberto Fernández para ponerse “a entera disposición” dada la situación del coronavirus y solicitar que la profesión sea declarada de riesgo, como también “medidas económicas excepcionales” para ayudar a los que trabajan en esta disciplina.

El pedido para que la profesión sea declara de riesgo fue, a través de una misiva, el 12 de marzo. “Es una nota en donde resaltamos la necesidad de que se manifieste explícitamente que la Odontología está considerada como profesión de riesgo de salud y profesión de alto riesgo por Covid-19 dado que es la más expuesta a la posibilidad de contagiar y contagiarse por las características propias de la práctica profesional”, señalaron

Además, se solicitan medidas para “garantizar la provisión y el control de precios de insumos” para los 14.000 profesionales de toda la Provincia. La escasez de insumos indispensables es uno de los problemas, como por ejemplo la falta de cofias, barbijos N95 o FF2/FF3, máscaras protectoras, delantales o batas descartables.

Hoy, la atención se limita a urgencias pero de no haber respuesta oficial, se verán “en la necesidad de recomendar a todos los odontólogos de la provincia la no atención total y absoluta”.

Señalaron que se iniciaron gestiones ante Afip y Arba, solicitando diferentes acciones como la postergación de plazos de vencimientos de impuestos (Monotributo, IVA e IIBB) y el pago de aportes patronales; la exención de IVA, la tarifa diferenciada para servicios públicos de consultorios odontológicos, entre otras.

“Hemos tenido que suspender la atención en consultorio ya que somos el grupo de mayor riesgo, y la Caja de Odontólogos no se ha solidarizado con nosotros, más allá de decirnos que podemos no pagar este mes. No veo la solidaridad que pide el Presidente y nadie habla de ello”, señaló un profesional a Info Región.