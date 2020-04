Lomas: Desde la oposición respaldaron el cierre de accesos

“Es un tema difícil, pero no está mal cerrar las fronteras del distrito, más allá de la queja del gobernador (Axel Kicillof) de que no es constitucional. El Intendente de Lomas (Martín Insaurralde) también tomó esta postura, y el municipio aplicó medidas con respecto a la limitación de los accesos”, apoyó la edil en diálogo con Info Región.

Luego de que varios distritos decidieran cerrar los accesos, desde el gobierno provincial expresaron sus críticas. Sin embargo, Andrada sostuvo que en Lomas “a la gente que no es del municipio, se le preguntan las razones y si no tiene un domicilio, no ingresa”.