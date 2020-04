Lanús: Para Lavandeira, “una cuarentena más abierta sería un desastre”

La concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Laura Lavandeira consideró que si después del 12 de abril se establece una cuarentena más abierta, “la situación va a ser un desastre porque la gente no entiende la gravedad de la situación”.

“No puedo comprender a la sociedad civil que no termina de entender la gravedad de la situación. Particularmente salgo solo cuando es necesario y veo a la gente agolpada y charlando en la cola del supermercado o los cajeros como si no pasara nada. No debería ser necesario que la policía controle esas cosas, me duele mucho ver estas actitudes, porque quienes hoy no cumplen con el aislamiento son quienes después van a usar los recursos que tendrían que estar reservados para el que está en la calle por necesidad y porque nos está cuidando”, subrayó la edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, sostuvo que “si después del 13 de abril hay una cuarentena abierta, será un desastre” y enfatizó que “si las personas siguen faltando el respeto a las normas, se va a tener que decretar un estado de sitio”.

“El Estado no tendría que llegar a tomar esta medida, pero viendo como está actuando mucha gente es la acción que van a tener que tomar aunque hoy no quieran. El cumplimiento de la cuarentena es el único remedio para esta enfermedad”, enfatizó.

Medidas sanitarias

Por otro lado, la edil recalcó que desde el Municipio “se están tomando medidas acertadas, ya que se actúa pensando a futuro, cuestión que no se hizo en otros lados”. Al respecto, valoró que el intendente, Néstor Grindetti, “está habilitando los hospitales modulares en caso que se necesiten cuando aumente la cantidad de infectados”.

“Los hospitales dependen de Provincia y nosotros desde nuestro lugar estamos para sumar y colaborar, en ese sentido el hospital de Villa Jardín que construyó el municipio está en condiciones de ser usado, aunque esperando que no se use nunca. Además, Lanús ya tiene las vacunas contra la gripe en las unidades sanitarias para los grupos de riesgo”, recalcó.

Asimismo, se refirió al pedido de reapertura de la Clínica Estrada y remarcó que “el Intendente escuchó el reclamo de los vecinos y actuó ante la Justicia de Lomas de Zamora que habilitó el uso, pero la Provincia lo desestimó su uso”. De todas maneras, consideró que “los no nunca son rotundos y hoy está en las manos del Gobernador (Axel Kicillof) revertir la situación”.

Oposición colaborativa

Lavandeira destacó la medida del jefe comunal de que el equipo político del municipio done el 30 por ciento del salario para comprar insumos sanitarios y la consideró “ejemplar”. “Nosotros fuimos consultados porque el Intendente no puede obrar sobre el sueldo de los concejales y desde nuestro espacio estamos de acuerdo en replicar la medida y los jefes de los bloques están trabajando para nosotros también donar el 30 por ciento de las dietas”.

Para finalizar, sostuvo que Juntos por el Cambio “está siendo una oposición abierta y colaborativa” y señaló que a nivel local, más allá de alguna cuestión en particular, el Frente de Todos “se está sumando a la misma corriente”.

“Es un momento para que todo el mundo trabaje en conjunto y cada uno salga de su personalismo. Es una pandemia mundial que estamos padeciendo porque no se tomaron medidas antes en otros países. Tenemos que estar todos juntos, sino no vamos a superar esta situación”, concluyó.