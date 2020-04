Juan Manuel Cano y el sueño de su cuarto Juego Olímpico postergado

Juan Manuel Cano es uno de los atletas argentinos que tuvo que trastocar sus planes de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio ya que por la cuarentena y la suspensión de las competencias previas, no llegó a disputar su clasificación a la cita máxima del deporte. El 18 de marzo tenía previsto viajar a Brasil y desde allí a Lisboa, Portugal, para empezar el camino que, soñaba, termine con una plaza dentro de los mejores del mundo.

Sobre este panorama incierto, el marchista santiagueño, quien buscaba su cuarta experiencia en este evento, evaluó: “Estoy muy tranquilo porque trato de buscarle el lado positivo a las cosas. De todos modos para mí era un año en el que arrancaba de cero porque debía escalar el ranking y conseguir la clasificación sea por marca o puntos. Iba a competir en Lisboa pero se suspendió todo y no llegué a viajar”.

Mayer sobre la postergación de los JJ.OO. de Tokio: “Es una medida lógica” En paralelo, en torno a cómo modifica esta situación sus planes, fue claro y paciente: “Este será un año de ahorro en que se puede sumar entrenamientos, concentración y fortalecimientos. Significa una preparación mucho más larga, a veces un poco aburrida porque no se va a competir por un tiempo, pero tengo una familia e hijos, entonces toda mi vida no pasa por el atletismo y tengo que estar enfocado en otras cosas”. Panorama económico Los deportistas no están ajenos a las complicaciones económicas que trae consigo el coronavirus y el parate total de las actividades. Como atleta olímpico, Cano recibe una beca del Enard y destacó el cumplimento del Estado en ese aspecto.

“Los que pertenecemos al programa de becados estamos tranquilos. Cumplen con los pagos y se va a mantener desde la Secretaria de Deportes y el Enard. Hablo por mí y los atletas que están en este programa, aquellos que cobran por competiciones la pueden estar pasando mal, es muy distinto”, explicó el marchista de 32 años a Info Región.

En esa línea, realizó un paralelismo de su situación con la de un “empleado público”. “Desde las autoridades te piden que te quedes en tu casa, esa es hoy nuestra función. Cuando esto arranque devuelta estaremos con una rutina siendo evaluados nuevamente”, comentó.

Experiencia

El deportista cuenta con una larga trayectoria en la disciplina y por ello atraviesa este proceso de espera con calma. A lo largo de su carrera vivió tres Juegos Olímpicos, cuatro mundiales y tres Juegos Panamericanos, con eso a cuesta, sabe que el 2021 le traerá buenas noticias.

“Cuando tenía 20 años hice futurología y me propuse hacer seis Juegos Olímpicos, no pienso en que puede ser el último. Hay que mantener el físico y la cabeza. Se me ha puesto difícil a veces, pero el nivel y los entrenamientos son tan positivos que no me permito dar un paso al costado”, concluyó Cano, en charla con este medio.