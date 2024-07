Los Pumas 7s debutaron con una victoria en los Juegos Olímpicos

La Selección argentina de rugby, Los Pumas 7s, debutaron con un triunfo ante Kenia por 26 a 12 en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Stade de France y volverá competir esta tarde nuevamente, frente a Samoa, que cayó ante Australia.

El equipo argentino debió afrontar el clima hostil que impuso el público francés, ya que fue abucheado durante todo el partido y se pusieron del lado de los keniatas.

Argentina, que comenzó el encuentro con Germán Schulz, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Santiago Álvarez (c), Tobías Wade, Matías Osadczuk y Santiago Mare, no pudo sostener la presión impuesta por el rival, que sorprendió con un try y la posterior conversión para ponerse 7-0.

Luego de este impacto, Los Pumas se adueñaron de las acciones y atacaron, para achicar el resultado e irse al descanso 5-7. Se destacó Agustín Fraga, quien anotó el try para el elenco nacional.

En el comienzo del segundo tiempo, Fraga nuevamente visitó el ingoal africano en una buena combinación por el centro de la cancha. Pero la alegría duro poco, ya que Kenia apostó a su velocidad y en una corrida de Ojwang y el pase oportuno para Wekesa, logró igualar el marcador 12 a 12 con un try.

Posteriormente, Tomás de Elizalde desbordó por la punta derecha y consiguió un try que dio alivio a la Argentina. Y con la conversión, el partido quedó 19-12 para la selección, que logró ampliar aún más el resultado con Luciano González.

Argentina volverá a competir esta tarde, desde las 14.30, frente a Samoa. Luego completará su participación en el grupo este jueves, a las 9.30, cuando tenga el choque más difícil, contra Australia.

Luego de ello, según cómo termine en las posiciones, será el turno de los cuartos de final. Las semifinales y final están previstas para este sábado. Se clasifican los dos primeros de cada grupo (son tres zonas) más los dos mejores terceros.