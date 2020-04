Belluschi sobre su llegada a Lanús: “Me hicieron sentir como en casa”

Mientras continúa la cuarentena obligatoria, Lanús mantiene contacto con los hinchas mediante vivos en Instagram. En esta oportunidad, le tocó al experimentado volante Fernando Belluschi, quien contó sobre los motivos por los cuales eligió el Granate y las metas para el equipo. El jugador llegó como refuerzo en enero y tiene contrato por un año.

En ese contexto subrayó: “Me siento muy bien en el club, desde el primer día que llegue no tengo nada de que quejarme, desde el dirigente hasta la última persona que trabaja en el club me tratan de maravilla. Acá me encontré con una institución ordenada, limpia, me hicieron sentir como en casa”.

Sobre los puntos que tuvo en cuenta a la hora de entrar a Lanús, Belluschi aseguró que fueron “el respeto y la confianza”. En ese sentido, afirmó que una de las cuestiones que más le sorprendió del club fueron “las instalaciones, vestuarios y el gimnasio”. “Acá se manejan igual que en cualquier equipo grande donde hay desayunos, almuerzos y esto es lo hace estar a la altura de otros”, valoró.

Además destacó la figura del director técnico Luis Zubeldía: “Tenemos un entrenador que tiene muchas ganas de triunfar, y esa es otra de las cuestiones por las cuales vine a este club, porque sabía que iba a formar un equipo que juegue bien al fútbol, por momentos lo conseguimos y otras no, pero la idea es ganar jugando bien”.

Metas para Lanús

Una de las consultas que le realizaron al volante con pasado en San Lorenzo fue respecto a las chances del equipo en la Copa Sudamericana, uno de los principales objetivos para la institución en lo que vendrá de competencia: “Lanús puede dar pelea y este parate puede o no servir al conjunto, pero más allá de eso hay un gran equipo”.

En paralelo, sobre sus deseos personales en el club, mencionó: “Me encantaría ganar un título en Lanús, sé que habrá muchos campeonatos espero que podamos pelear algunos y ganarlos”.

Incertidumbre

Todavía no se sabe la fecha exacta en la cual la pelota volverá a rodar en las canchas a partir de la incertidumbre que genera el avance del coronavirus. A partir de ello cada uno de los integrantes del plantel entrena en sus casas con las rutinas dadas por el preparador físico.

“El profesor nos paso una rutina a cada uno, estamos haciéndola todos los días. Algunas se pueden hacer pero otras no por los espacios pero entrenamos al máximo como se puede porque no sabemos que pasará y el día que volvamos tendremos que estar preparados”, resaltó Belluschi.

Por último, en torno al tránsito por la cuarentena, el volante explicó: “Ayudo a mi hija con las tareas del colegio, entreno y paso tiempo con mi familia. Es una situación difícil para el mundo, pero hay que tomar conciencia y quedarse en casa”.