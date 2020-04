Hockey Banfield: “Sería muy lindo volver a entrenar”, admitió Sabaz

El jugador del hockey masculino de Banfield Esteban Sabaz admitió sus ansias por volver a las canchas. “Sería muy lindo volver a entrenar”, precisó. Asimismo, en diálogo con Info Región, admitió lo “difícil” de pasar la cuarentena obligatoria y que aguarda “una pretemporada pequeña” para estar más a tono de cara a la reanudación.

“Estábamos a punto de arrancar y dos días antes se suspende todo. En el equipo había muchas ganas de comenzar, por eso, espero que pase rápido esta situación para volver a hacer deportes en el club. Sería muy lindo volver a entrenar”, resaltó el jugador en diálogo con Info Región.

Entrenamiento

En Banfield los preparadores físicos envían las respectivas rutinas a través de la plataforma Zoom. Una ingeniosa manera de entrenar para ayudar a que cada integrante se mantenga en estado físico y puedan volver a las canchas oficiales sin perder ritmo.

Sabaz explicó que “las rutinas son diarias y cada uno de los jugadores las cumple de acuerdo al espacio que tenga en la casa”. En su caso, ejemplificó que se dedica a “correr, hacer intermitentes o ejercicios estáticos”, por eso lamentó que, no todos sus compañeros “puedan entrenar de la misma manera y solo se dediquen en trabajar abdominales y flexiones”.

Al ser consultado por cómo está viviendo la cuarentena, el jugador explicó que “es difícil”. “Por momentos me parece buenísimo estar así pero después de llevar mucho rato en casa me dan ganas de salir y volver a la vida normal, esta situación me come la cabeza”,deslizó.

Preparación

Durante la pretemporada, el equipo debió enfrentar varios amistosos con Ducilo, SAG de Polvorines y Ferro. En ese contexto, el volante valoró “jugar con equipos de la B que permiten sumar confianza”, mientras que los conjuntos de la A, facilitaron a Banfield “adquirir un ritmo importante”.

“Imagino que a la vuelta se deberá ajustar tanto en lo físico, como reforzar mucho en el palo y bocha y adaptarnos lo más rápido posible. El foco fundamental es no haberse desviado tanto en estos días de cuarentena y estar lo más concentrados y metidos posible”, apuntó.

En paralelo, el jugador del Taladro admitió que en un principio estaba en “desacuerdo” con la medida. Pero luego de ahondar más en la temática su postura cambió y se mostró más comprensivo. “Es fundamental que nos cuidemos todos dentro del hockey”, completó, en charla con este medio.