Vico y la economía de los clubes: “Brown es un paraíso”

Pablo Vico, entrenador de Brown de Adrogué, atraviesa una cuarentena atípica ya que transita sus días en las instalaciones del club con la compañía del utilero. El histórico del Tricolor reconoció que la institución solventó bien la crisis económica, por lo que por el momento no sufren atrasos en los sueldos a raíz de la detención de las actividades por el coronavirus.

En consecuencia, en contacto con Info Región, analizó: “Estoy enterado que hay instituciones que deben tres o cuatro meses, es muy difícil para esos muchachos, tanto cuerpo técnico, como jugadores y empleados. Brown realmente es un paraíso, no me deben ni una sola moneda, el presidente es muy inteligente al gastar lo que tiene y eso hay que destacarlo”.

Con ese contexto, quien se encamina para llegar a los once años como director técnico del primer equipo, explicó: “A lo mejor gano cuatro pesos menos que otro entrenador, pero cobro todos los meses. En esta situación si no te pagan ¿cómo se hace para comer todos los días?”.

El encierro y la familia

En el arranque del 2015 Vico perdió a su hijo Cristian quien falleció tras un accidente automovilístico. Unido a los suyos, ahora el entrenador atraviesa un aislamiento que complica el contacto con los más cercanos, entre ellos su hija, quien lo asiste con las comidas, y sus nietos.

“En este presente, lo que más me entristece es no poder jugar con mis nietos, abrazar a mi hija, uno trata de ser fuerte pero es doloroso”, comentó. Por otra parte, sufrió hace seis años un infarto, por lo que señaló que intenta no salir de su casa y cumplir estrictamente el aislamiento preventivo. “Tengo que hacer las cosas como corresponden, soy una persona de alto riesgo y debo cuidarme. Cuento con espacio para caminar dentro del predio, no salgo y mi hija me trae los alimentos ya desinfectados”, mencionó.

En paralelo, Vico manifestó su “tristeza” por recorrer el club vacío y sin actividad: “Veo el predio con el pasto crecido y todo cerrado, eso me genera una tristeza muy grande. El que conoce Brown sabe que esto era como una casa quinta, todo pintado, muy prolijo. Hace más de 20 días que estoy encerrado y estar solo es muy difícil”.

La solidaridad en las emergencias

Muchas instituciones del fútbol argentino abrieron sus instalaciones para cooperar ante el hipotético desborde del sistema de salud y el avance de los contagios. Brown no fue la excepción ya que instalaron camas en las instalaciones de la cancha de futsal y el salón para eventos, en post de colaborar con el municipio.

La función social de los clubes quedó expuesta ante la problemática mundial y Vico celebró las medidas tomadas: “Es muy bueno. Ojalá tomemos consciencia de lo que puede llegar a pasar. Brown puso a disposición la cancha de futsal y un salón, me parece que hicieron lo correcto, cuando pase todo esto volveremos a hablar de fútbol”.