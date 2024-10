Escándalo en la B Nacional: Un jugador de Atlanta confesó que jugaron “incentivados económicamente” frente a Brown de Adrogué

El defensor de Atlanta, Dylan Gissi, afirmó que recibió un incentivo económico por parte de Atlético de Rafaela para ganarle a Brown de Adrogué, su contrincante directo en la lucha por la permanencia.

A falta de tres fechas para el final de la fase regular de la Primera Nacional, la lucha por la permanencia está muy pareja en la Zona B donde Atlético de Rafaela, gracias a la victoria 2-0 sobre Atlanta, se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 25 puntos clasificando momentáneamente a una promoción por el tercer descenso.

En el último lugar de la tabla se ubica Brown de Adrogué con los mismos puntos y, por ahora, perdiendo la categoría de manera directa. En las 35 fechas disputadas, el ´Tricolor´ ganó cuatro partidos, empató 13 y perdió 18, uno de ellos ante Atlanta que cayó en la última jornada ante la ´Crema´ y Dylan Gissi, defensor del ´Bohemio´, desató un escándalo con sus declaraciones tras el 2-0 en contra.

Sin pudor alguno, el futbolista de 33 años expresó: “Sabemos que existe -por ejemplo- el incentivo a favor, yo creo que eso está bien. Ellos (por Atlético de Rafaela) nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar”.

“No quiero decir nada, no sé si hubo algo en contra. La verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo en la honestidad y la integridad del fútbol y los futbolistas, de los futbolistas sobre todo. Viste como es, hay cosas que pasan que uno se entera y prefiere a veces no enterarse, qué va a ser. Son cosas que se nos escapan, yo creo en la lealtad de la gente pero no ponga en el fútbol las manos en el fuego por nadie”, agregó Gissi.

Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino deberá comprobar que los dichos del suizo son ciertos para efectivizar una sanción a los jugadores del equipo de Villa Crespo.

En el artículo 74 del Reglamento Transgresiones y Penas del ente regulador del fútbol argentino, se detalla que las sanciones podrían ser las siguientes: “Suspensión de 4 meses a dos años al club que resulte responsable de que, por sí, por persona interpuesta o por cualquier otro medio, dé u ofrezca recompensa a jugador, sujeta a la condición de que el equipo que éste integre empate o derrote al adversario, siempre que el ofrecimiento, tenga por finalidad estimular su desempeño en el juego, para que el resultado del partido beneficie la colocación de un tercer equipó en la correspondiente tabla de posiciones. Si reincide dentro de los seis años siguientes, le corresponderá al club infractor la pena de expulsión”.