“No es momento de pensar en el torneo”, sostuvo Baldunciel

El delantero de Temperley Lucas Baldunciel analizó la posibilidad que estudian las autoridades del fútbol de dar por finalizado el torneo a raíz del parate por el coronavirus y disputar el Reducido con las tablas generales al considerar que “no es momento para pensar” en ello. Asimismo, resaltó que “lo más importante es la salud” y confió en que la AFA “buscará la forma de resolverlo de la mejor manera”.

En ese sentido, en diálogo con Info Región, señaló: “Hasta que no se resuelva la pandemia no podemos ver cuándo volverá el fútbol porque ni siquiera sabemos cuándo volveremos a entrenar, hoy lo más importante es la salud”.

Además Baldunciel indicó que “sería justo volver a jugar porque hoy Temperley está dentro del Reducido”. “Hay equipos que están más abajo por igualdad de goles o por un punto, ojalá que esto se resuelva de la mejor forma porque lo que más queremos es volver a entrenar, pero ahora está la salud”, insistió.

En paralelo, el atacante explicó que el equipo “está dispuesto a jugar entre semanas”, en caso de un eventual reanudación. “Supongo que se tomará una decisión en conjunto para ver qué es lo más conveniente para todos, en este momento no sé qué pasará con los contratos, si entrenamos o no ya que no hay fecha estipulada de la cuarentena y esto se resuelve día a día”, agregó.

Economía de los clubes

El ex Nueva Chicago aseguró que ante el parate futbolístico, el club “tiene un plan de emergencia para el mes de abril y mayo”, que consiste en tratar de depositarle a todos el sueldo, incluido los que trabajan dentro de la institución. “Esto es un mimo para que la mayoría disponga de dinero para cubrir lo indispensable”, explicó.

“Después se verá como sigue porque el club depende de la AFA y de los ingresos por televisión. Hay que tener empatía, no ser egoístas y pensar en todos los que pertenecen al club”, sentenció.