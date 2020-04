Un piso de referencia salarial para los jugadores de Primera Nacional

Los capitanes de los 32 equipos de la Primera Nacional mantuvieron ayer un encuentro con el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, y se barajó la posibilidad de fijar un piso salarial para los jugadores. También se hizo un planteo por los contratos que vencen en junio.

Del encuentro participaron el arquero de Temperley, Federico Crivelli, y el Brown de Adrogué, el zaguero Santiago Echeverría. ¿Qué salió del encuentro? ¿Cuándo es la próxima reunión? Los ejes centrales de las propuestas que están en análisis.

“Se tiró la idea de que, llegado el momento, se le proponga a la AFA un piso de referencia salarial para los jugadores de la categoría”, planteó Crivelli. “Desde el gremio nos aseguraron que hasta el último partido que jugamos los clubes nos van a pagar todo como corresponde”, apuntó.

En ese marco, comentó que buscan que “la AFA disponga de una base de referencia mínima de salario”. “En este aspecto se puso como ejemplo que se ponga un piso salarial de referencia, por lo que al que cobra mucho más de eso se le haría una rebaja del sueldo, y el que percibe menos seguiría cobrando el mismo valor que viene cobrando, hasta diciembre próximo”, precisó.

Sin embargo, una preocupación es junio, momento en que vencen muchos contratos. “Y nos dijeron que lo que queda de los contratos se van a pagar, pero más adelante, porque la idea es que ningún jugador quede libre en junio, ya que en Agremiados ven difícil que el fútbol pueda arrancar en el corto plazo. Creen que a lo sumo volverá en el último trimestre del año, y con suerte, porque como viene el panorama, está muy complicado”, analizó. Echeverría valoró que “esencial de la reunión fue que cada jugador expuso la problemática de su club para que el gremio y los demás colegas sepan cómo se encuentra la situación en general de cada plantel”.

“No todos estamos en las mismas condiciones, ya que algunos venimos cobrando bien, otros con un poco de atraso y otra parte lleva varios meses sin percibir sus salarios, y eso no es por un problema del coronavirus”, aclaró.

“La idea es que estemos todos unidos para lo que se pueda plantear a futuro, porque hoy nadie sabe, ni los dirigentes ni nosotros, lo que puede pasar en los próximo días, pero lo que se busca en principio es que haya consenso para aceptar lo que se resuelva llegado el momento por mayoría, pese a que alguien no esté conforme o que no le guste”, puntualizó.

“Marchi también desmintió todas las habladurías que hay, nos dijo que el gremio no quiere que aceptemos la posibilidad de rebajarnos los salarios y que, tampoco, no hay nada concreto por parte de los dirigentes para hacerlo. Y en ese aspecto nos aseguró que va a defender la postura de todos los jugadores, desde la A a la C, para que no haya reducción salarial”, reveló.