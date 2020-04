Trabajadores metalúrgicos denuncian amenazas con suspensiones y despidos

Trabajadores de la planta de la empresa Ternium en Canning advierten que “sin una habilitación que lo permita”, fueron citados a trabajar pese a no tratarse de una actividad esencial y ante la negativa, recibieron cartas documento con amenazas de “suspensiones” e incluso “despedidos”. Se trata de los empleados que ya habían denunciado irregularidades en el pago de los sueldos.

“Ellos no tienen la habilitación correspondiente, lo único que obtuvieron es para salvaguardar equipos y realizar el mantenimiento, por eso hay una guardia constante que no para nunca, pero el resto está todo parado y ahora nos están citando para el sector de producción de chapas y bobinas y la planta no está habilitada”, aseguraron desde el cuerpo de delegados de la empresa.

Remarcaron luego que se negaron a ir “porque no están dadas las condiciones” y aseguraron que como represalia la empresa les envió las cartas documentos.

Carta de documento enviada a uno de los empleados de Ternium SA, planta Canning

Según precisaron los empleados, la planta actualmente está funcionando con empleados tercerizados y cuestionan que desde la empresa sostienen que la operatoria de Ternium “se encuentra enmarcada dentro de las actividades declaradas esenciales en la emergencia”.

Por último, los trabajadores afirmaron que “el permiso es trucho” y que la empresa “blanquea que está haciendo mantenimiento cuando en realidad están haciendo producción y despachando productos”.