Detuvieron a un hombre señalado por un escruche en Canning

Un hombre fue detenido en Ezeiza, quien era buscado de marzo por un robo bajo la modalidad escruche en Canning.

Un hombre fue detenido en Ezeiza, quien era buscado de marzo por un robo bajo la modalidad escruche en Canning.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre acusado de perpetrar un escruche en Canning, partido de Esteban Echeverría. Estuvo varias semanas prófugo.

La investigación data del 31 de marzo por el robo bajo la modalidad “escruche” (sin habitantes) en una vivienda ubicada en la calle Pedro Arocena al 4700 de Canning. La denuncia indica que de habían llevado celulares, computadoras y equipos de trabajo.

Los investigadores lo rastrearon a través de los movimientos de la SUBE y finalmente dieron con el acusado en una casa de Ezeiza. Lograron recuperar elementos denunciados como robados.