Allanamientos en Canning, Monte Grande y San Vicente por lavado de activos

La Policía Federal desarticuló una organización ilícita, la cual se encargaba de cometer maniobras relacionadas al lavado de activos por montos millonarios y actividades financieras no autorizadas. Allanamientos en Canning, Monte Grande (Esteban Echeverría) y San Vicente.

La investigación comenzó por una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), por movimientos bancarios millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada por el principal investigado: monotributista en el rubro de jardinería.

Asimismo, se estableció su vinculación con sociedades comerciales dedicadas a actividades financieras sin autorización del Banco Central de la República Argentina.

Se logró identificar a una estructura económica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilización de sociedades y personas interpuestas.

Cabe destacar que se estableció que el investigado es socio y gerente de una firma que declaraba actividad financiera sin estar habilitada por el Banco Central, compartiendo domicilio fiscal con otra reconocida firma que había sido denunciada públicamente por estafas inmobiliarias.

Además, el mismo realizaba cambio de divisas sin autorización de la citada entidad bancaria, como así también operaciones con criptomonedas.

Sin embargo, el dato más importante que se pudo establecer fue que el principal investigado, en noviembre de 2021, habría emitido una factura a nombre de empresas relacionadas con los hermanos Cardoso de Oliveira; detenidos por lavado de activos con criptomonedas.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, ordenó la realización de diez allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Canning, San Vicente y Monte Grande.

Durante el operativo, fueron detenidos dos sujetos argentinos y mayores de edad, secuestrándose 11.281.830 de pesos, 51.039 dólares, 1.140 euros, 17 teléfonos celulares, 11 CPU, una notebook, dos automóviles y un cuatriciclo, dos máquinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego y abundante documentación contable, fiscal y societaria de interés para la investigación.

El magistrado también ordenó el allanamiento sobre un domicilio ubicado en la zona bonaerense de San Vicente. Allí fue detenido un contador sospechado de estar vinculado a dicha organización criminal. Secuestraron un teléfono celular y dos notebooks.

Respecto de la escribanía, se buscó el secuestro de libros de registro, actas constitutivas, poderes y toda documentación vinculada a las firmas investigadas. Asimismo, el magistrado libró una orden de presentación y otra de registro vehicular en Canning, el cual fue secuestrado.

Los tres detenidos, junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor. Interviene en la investigación la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de María Guillermina Luque Wickham.