Causa Argentina Salud: uno de los allanamientos fue en Canning

La Policía Federal descubrió que utilizaban una estructura sanitaria clandestina (Argentina Salud) para blanquear el dinero de robos.

La Policía Federal descubrió que utilizaban una estructura sanitaria clandestina (Argentina Salud) para blanquear el dinero de robos.

La Policía Federal desarticuló una peligrosa organización criminal, cuyo integrantes habían montado una red de clínicas ilegales que operaban en La Matanza. Hubo más de una decena de allanamientos, en Canning funcionaban consultorios truchos.

La compleja estructura criminal vinculada originalmente a hechos de piratería del asfalto derivó en el descubrimiento de clínicas truchas, debido a que sus líderes utilizaron el dinero proveniente de sus actividades ilícitas para montar una estructura sanitaria clandestina: Argentina Salud.

Estaba compuesta por consultorios médicos ilegales, farmacias sin habilitación y una flota de falsas ambulancias.

Durante los operativos fueron detenidos 29 integrantes de la red delictiva, se incautaron 7 vehículos ploteados como ambulancias y se decomisaron medicamentos e insumos valuados en mas de 80 millones de pesos, entre muchos otros elementos de valor probatorio.

La investigación

La investigación comenzó en febrero y a medida que avanzaron las tareas de inteligencia criminal, los efectivos federales lograron establecer la identidad del cabecilla de la gavilla, quien poseía un frondoso prontuario de antecedentes penales por crímenes de homicidio y robo.

Asimismo, también descubrieron que la organización no solo se dedicaba a delitos vinculados al robo de mercaderías en tránsito, sino que además había montado una empresa de medicina prepaga ficticia denominada “Argentina Salud” con el propósito de blanquear capitales provenientes del hampa.

Funcionaba sin las habilitaciones legales correspondientes, utilizando además falsos médicos, camilleros y farmacéuticos.

La Justicia ordenó 13 allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning, donde funcionaban consultorios médicos clandestinos, farmacias ilegales, depósitos y bases operativas utilizadas por dicha estructura.

En paralelo al desarrollo de los operativos, numerosos pacientes y vecinos comenzaron a presentarse de manera espontánea en los distintos lugares allanados, para denunciar presuntos casos de mala praxis, irregularidades médicas y tratamientos efectuados por personas que carecían de título habilitante.