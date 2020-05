Ezequiel Martínez, el jugador de futsal que sale a diario a trabajar

La cuarentena por la pandemia de coronavirus no impide que miles de personas salgan a diario a trabajar en actividades consideradas esenciales; entre ellos, hay muchos deportistas de la Región. Ezequiel Martínez, integrante del plantel de fustal Banfield, es uno de ellos y contó cómo vive el presente y cómo combina el trabajo y el entrenamiento.

Es recolector de residuos y todas las mañana recorre las calles para limpiar la ciudad. “Salgo a trabajar con barbijo y no hay nadie. Es raro salir en estos momentos, parece una película de ciencia ficción”, admitió. Ante la consulta de Info Región sobre las sensaciones de salir en medio de la pandemia, planteó que “el miedo siempre está”.

“Me toca salir a laburar”

Mientras la gran mayoría de la población se queda en casa, para evitar la propagación del coronavirus, algunos salen a las calles. “Hoy me toca salir a laburar”, remarcó.

Ademas de comentar que cuando sale “no hay nadie” en la calle, planteó que hay “más basura de lo normal, lo cual significa que la gente se queda en su casa”. “En un día común, el camión se llena hasta la mitad pero hoy termina lleno”, precisó.

Aclaró que toma “todos los recaudos” para evitar el contagio. “Cuando termina mi jornada, me lavo con alcohol en gel y trato de no tener contacto con mis compañeros”, explicó.

Entrenamientos

Una vez que llega a la casa, comienza a ejercitarse, descansa y luego almuerza. Por la tarde, entrena a la par de sus compañeros. Vive con su madre y no tiene hermanos, motivo por el que busca pasar el tiempo ocupado. “Le pedí una rutina al profesor para ejercitarme por la mañana, es más ligera que a la tarde porque hago abdominales, zona media. Es para despejarme y ocupar mi tiempo, pero al atardecer lo hago vía zoom junto a mis compañeros”, explicó.

Volver a las canchas…

Ezequiel Martinez admitió que está “muy ansioso” por volver a las canchas. “Se me hizo algo habitual en mi vida entrenar todos los días, se extraña la pelota, estar con mis compañeros y la cancha”, admitió.

“En un primer momento, circuló el dato que a fines de mayo se retornaría con los entrenamientos, para arrancar al mes siguiente. Ahora como se dijo que el fútbol es lo último que podía llegar a volver y tras hablar junto a dirigentes y técnicos, surgió la versión de que no habrá actividad hasta fin de año”, planteó. “Espero que no sea así porque lo que más me apasiona es jugar pero también se entiendo la situación en la que estamos. Hoy amerita para que no se vuelva, aunque yo no quiero que pase eso”, finalizó.