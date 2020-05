“Habrá que salir a buscar otro trabajo para subsistir”, advierte Ríos

Martín Ríos, arquero de Brown de Adrogué, lamentó la decisión de la AFA de dar por finalizado el torneo y la suspensión de los descensos hasta 2021. Aseguró que muchos se quedarán sin trabajo, porque no habrá renovaciones de contratos en junio. “Habrá que salir a buscar otro trabajo para subsistir”, planteó.

“Todo lo que se dijo juega en contra del beneficio para el jugador”, consideró el arquero ante la consulta de Info Región. Se plantea disputar sólo el Reducido, pero como el conjunto de Adrogué no quedó seleccionado, por un largo tiempo no volverá a las canchas. “Prácticamente nos quedamos sin club, porque la mayoría termina en junio y al no haber torneo hasta el año que viene, no perteneceremos más a la institución porque nos quedamos sin contrato”, planteó.

“El jugador estará más complicado, porque el club no entrará en grandes gastos, saben que hay riesgo de perder la categoría”, analizó. Y pidió que “se revean las medidas y cambien”.

En su caso , vive “del fútbol” y no tiene “otros ingresos”. “Habrá que salir a buscar otro trabajo para subsistir”, admitió.

“En esto nadie escapa, ni siquiera los clubes, y el jugador pasaría a ser un desempleado más y conseguir trabajo estará complicado”, consideró, al tiempo que valoró como “un gran apoyo” que los jugadores continúen cobrando un sueldo mínimo desde junio hasta diciembre.

La esperanza de seguir compitiendo quedo relegada

Las autoridades planean jugar el ascenso sólo con el Reducido, con lo cual, Brown de Adrogué quedaría afuera y no verá la pelota hasta el año que viene. “Si se llegase a concretar, no habrá ningún beneficio para nosotros, la idea es que se siga jugando como lo estábamos haciendo y que finalice cuando se tenga que terminar, total lo que se perdió no se recuperará”, opinó.

Consideró que la decisión de la AFA fue “apresurada”. “No cayó bien en el plantel porque implica que no habrá torneo, todos teníamos la esperanza de seguir compitiendo y apresuradamente decidieron suspender los torneos”, finalizó.