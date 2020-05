Vico se opuso a eliminar los descensos y alertó sobre una “debacle”

La AFA tomó la decisión de dar por finalizada la temporada 2019/2020 y suspender los descensos, mientras que resta definir cómo se disputarán los ascensos si es que se puede volver a jugar en lo que resta del año. La medida es ampliamente respaldada entre los dirigentes pero no así entre los futbolistas y ahora también expresó su malestar el entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vico, porque evaluó que “muchos jugadores e inclusive técnicos quedarán sin trabajo”.

En diálogo con Info Región, el director técnico del Tricolor subrayó que “hay 5000 personas detrás del fútbol ya que además de los jugadores está el cuerpo técnico, los utileros, el masajista y los médicos”. Por eso pidió “una posibilidad para que vuelva la actividad y los entrenamientos”.

“Alguna solución le vamos a tener que encontrar. Si el campeonato arranca en octubre, si ayuda la pandemia, sería todo diferente. Pero desde junio hasta enero no jugamos, para colmo no hay descenso y hay mucho más jugadores que quedarán sin trabajo, entonces vamos a tener que ir con los juveniles”, alertó.

Para Demartini, es “injusta” la decisión de la AFA En la misma sintonía, Vico sostuvo que en la medida “hay algún mensaje” en el cual “no es claro”. “Si los clubes se tienen que acomodar, ¿qué se hace con los otros jugadores que quedan sin trabajo?”, preguntó y evaluó que debe haber “un descenso por categoría o dos para que los futbolistas entiendan que se tiene que bajar un poco el presupuesto económico”. “Recién ahí yo lo tomaría bien, pero de otra manera creo que vendrá una debacle importante”, alertó. Vico, además, lamentó que de poder disputarse los ascensos en cancha, en principio, sería con los conjuntos que están en zona de Reducido por lo que Brown no lo disputaría. Por eso instó a “jugar las nueve fechas que quedan” ya que el Tricolor “está a cinco puntos de entrar a la zona”.

Por último, volvió a pronosticar un panorama desalentador para los jugadores y los clubes ya que “los contratos terminan en junio y a partir de julio la televisión no pagará. A eso hay que sumar que si no hay competencia el socio no abonará”.

“Hay otras instituciones que están meses sin pagarle el sueldo a los muchachos, además en el ascenso los pagos no son iguales a los de una categoría más alta donde se cobran millones. Yo no puedo estar varios meses sin cobrar”, subrayó.