Hay más movimiento en Lomas por la flexibilización de la cuarentena

En el distrito se habilitaron once industrias. Las calles ya no se ven vacías y muchas de las personas que circulan lo hacen sin respetar la distancia prudente. Flexibilización y alarma.

Una fila se extiende sobre Manuel Castro, en inmediaciones de la Municipalidad de Lomas de Zamora, de personas que tienen la necesidad de realizar algún trámite. Frente a ellos, la plaza Victorio Grigera muestra un movimiento casi nulo, que choca con la nutrida presencia de vehículos que circulan por la avenida Hipólito Yrigoyen.

Sobre la arteria, el paso de autos y colectivos es constante; en las veredas, en tanto, algunas personas se saludan y dialogan algunos minutos para luego seguir viaje. En las farmacias, la gente se amontona y espera ser atendida. Los colectivos muestran un pasaje más nutrido que el de la semana pasada, aunque no hay pasajeros parados.

Sin lugar a dudas, el panorama se modificó en el centro de Lomas de Zamora con la flexibilización de la cuarentena, pero lo cierto es que ya el fin de semana pasado –cuando se había anunciado la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo- las calles mostraban otro ritmo, ajeno a la fotografía desierta de fines de marzo.

“A diferencia de la semana anterior, se habilitaron once industrias”, explicaron desde el Municipio de Lomas de Zamora. Y eso se nota en las calles, algunos porque tienen la necesidad de acudir a los puestos de trabajo y otros tomaron la cuarentena de otra forma, entendiendo que el grifo comenzó a abrirse y el peligro no es tanto. Sin embargo, las autoridades insisten en que los que no deben circular, se queden en casa.

En el Conurbano se espera que siete millones de bonaerenses requieran atención en el pico de la epidemia, pero ese punto tan crítico se fue demorando y hoy se espera que sea en mayo-junio. “Se ganó tiempo”, repiten desde los distintos gobiernos, pero la interpretación de la gente parece ser otra y las calles del centro lomense dan cuenta de esta realidad. Mucho tránsito, veredas más nutridas y la falta del respeto a la distancia prudencial en las filas que se arman en inmediaciones de comercios.

En Lomas de Zamora, las autoridades confirmaron 59 casos positivos de Covid-19 y 95 son los sospechosos. Vale recordar que dos personas fellecieron por coronavirus y hay, al martes, 23 altas. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó esta mañana dos nuevas muertes por coronavirus, elevando el acumulado a 321 desde que la pandemia desembarcó en el país.