Se le venció la VTV, por la cuarentena no pudo renovarla y le sacaron el registro

En este marco, Juan Ignacio insistió en que necesita poder realizar la verificación para retomar su trabajo y recuperar el único ingreso que percibe hoy en día.

“Se me venció la VTV porque creí que como el auto es modelo 2017 la primera verificación era recién este año, pero los oficiales cuando me pararon me dijeron que eso era en Capital Federal y que en provincia a los dos años debía hacer el control. No lo sabía y ahora no puedo trabajar”, detalló Juan Ignacio en diálogo con Info Región.

Actualmente, no puede circular porque le fue retenido el registro de conducir hasta que renueve la credencial de la VTV y por lo tanto no puede realizar los envíos a domicilio que le permitían mantener su negocio de productos de limpieza y percibir un ingreso.