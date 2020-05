Cacace destacó la “predisposición” de la dirigencia en las negociaciones

Ezequiel Cacace es la voz del plantel de Talleres de Remedios de Escalada. El experimentado arquero es el capitán del equipo y como tal mantiene relación directa con el gremio de los futbolistas, ente que estuvo en el centro de las noticias en los últimos días por llegar a un acuerdo con AFA en el cual se habilitan la extensión de los contratos de los profesionales hasta diciembre.

Brown: Para Cadenazzi, “es un buen paso” el acuerdo entre AFA y Agremiados Sobre esa medida, el ex Vélez, en charla con Info Región, analizó: “Lo que significa esto es que se puede renovar por seis meses, antes no se podía extender un vínculo por un tiempo tan corto o firmar un contrato por primera vez que fuera tan poco tiempo. Por estas cuestiones el gremio abrió esa posibilidad de manera única y es positivo”. En paralelo, destacó la buena relación que existe entre el plantel y la dirigencia del albirrojo, en un panorama económico complicado. “Hay una gran relación con la dirigencia y un buen diálogo. Entendemos el esfuerzo que hacen por cumplirnos, y ellos también lo saben. Me toca ser el responsable de transmitir las cosas del grupo, pero de ambas partes siempre se busca una salida de la mejor manera. Cuando uno ve que ante el retraso siempre ponen la cara, es más sencillo llevar una negociación”.

Panorama en pandemia

La vuelta del fútbol parece cada vez más lejana, la cantidad de contagios no baja, por lo cual el deporte pasa a un segundo plano y desde los organismos nacionales no quieren exponer a los profesionales.

Ese contexto atenta contra la economía de los clubes, que no perciben los mismos ingresos que a principio de año y deben sostener los salarios. “Es una realidad de que los contratos se van a bajar de acá a junio, porque depende mucho de los ingresos que van llegando al club. Una vez que se inicie el fútbol la cosa será distinta, vuelven los sponsors y también otra plata. En el caso de Talleres hay una reducción de sueldo para cumplir, como se hizo hasta ahora”, indicó Cacace.

En ese sentido, fue crítico del manejo que realizan algunas instituciones, asimismo reconoció que en el Tallarín el diálogo es constante: “Hay equipos que usaron la pandemia para solucionar problemas económicos. Los que tenían deudas previo a esto no tiene nada que ver este parate. En Talleres nos encontramos con una dirigencia con mucha predisposición y es fácil ponerse de acuerdo o buscar posturas en común”.

Complicaciones competitivas

La quita de los descensos y el nuevo formato pensado para el futuro inmediato genera muchas incógnitas en los planteles del fútbol argentino. En el ascenso, se visualizan contratos más bajos y la posibilidad de que muchos futbolistas queden sin trabajo, frente a la suspensión de las pérdidas de categoría.

Con esas medidas de por medio, el capitán de Talleres sentenció: “Los equipos que buscarán el ascenso no van a recortar jugadores ni presupuesto, los demás que pelean en mitad de tabla van a tratar de contratar a último momento para agarrar con desesperación al jugador, es una realidad, carece de competitividad no jugar con descensos. Por otro lado es entendible que esta temporada no descienda nadie porque no podes perder la categoría con tantos partidos por jugar”.