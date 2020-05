Peroncello, jugador de San Albano y delivery en plena cuarentena

La cuarentena obligatoria no impide que muchas personas salgan a trabajar para poder sobrevivir, entre ellos muchos deportistas de la región. Facundo Peroncello es jugador de rugby del San Albano y trabaja haciendo delivery. Su historia.

Es delivery de alimentos, vive solo y sale a la calle todos los días. “Se trabaja bastante porque la gente sale poco y cuando salgo, no me encuentro con un término medio porque hay días en los cuales no hay nadie o veo mucha gente”, admitió, en diálogo con Info Región.

Mientras algunas personas realizan las compras del mes, otros se quedan en sus casas y piden a domicilio. Por ello, los horarios de la granja en la que trabaja cambiaron y permanece “abierto de corrido todo el día”, aunque “los sábados y domingos es hasta el mediodía”.

Aclaró que “toma recaudos” para evitar un posible contagio como “no dejar más de dos personas” dentro del establecimiento y el uso de barbijo, guantes y alcohol en gel. “Hay que cumplir con el protocolo a rajatabla”, sentenció.

La vuelta

Facundo Peroncello admitió sus pocas expectativas por volver a las canchas ya que en el plantel “circula que el rugby no volverá hasta el año que viene”. Esto también repercute en el ritmo, motivo por el que el equipo deberá “entrenar tres meses para ponerse a tono”., consideró

“En la pretemporada uno llega con falta de ritmo, pero durante el verano uno sale a correr o hacer gimnasia, por eso el impacto no es tanto. Pero ahora, los entrenamientos son muy limitados y se pierden los niveles de fuerza”, subrayó.

Todo esto repercutirá en el nivel para disputar un nuevo torneo ya que “faltarán jugadores y otros sufrirán desgarros”. Además Peroncello estimó que ante una posible reanudación, en el segundo semestre, se debería disputar “una ronda sola sin ascensos y descensos” por los tiempos.