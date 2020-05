Pereira sobre las renovaciones: “La pelota la siguen teniendo los clubes”

Las negociaciones entre el gremio de futbolistas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desencadenaron en la posibilidad de que los profesionales puedan renovar sus vínculos por seis meses, a raíz del parate y la incertidumbre que causa el coronavirus. La medida deja abierta la posibilidad a los clubes de prescindir de los servicios de alguno de sus jugadores, por lo cual no están tan bien visto. Guillermo Pereira, volante de Los Andes, fue claro en esa intención al reconocer que “no fue positivo” el acuerdo entre ambas partes.

“La extensión de los contratos por seis meses no es positivo porque la pelota la siguen teniendo los clubes, si quieren te contratan y si no te quedas en tu casa. En algún punto ayuda, pero no todos los futbolistas van a ser renovados automáticamente”, advirtió el jugador del Milrayitas, en contacto con Info Región.

Perjudicados

La pandemia atentó económicamente contra todas las partes en el fútbol argentino. Los clubes perdieron ingresos sustanciales en su estructura y los jugadores tienen en riesgo su fuente de trabajo hasta la vuelta de la actividad formal.

En sintonía, las medidas de AFA parecen beneficiar a las instituciones, aunque desde el lado de los profesionales fueron críticos. Pereira evaluó la quita de los descensos y cómo afecta a sus pares: “No favorece a los futbolistas porque los clubes seguramente hagan un poco la plancha, no contratarán tantos jugadores y si lo hacen será con sueldos bajos. Ojalá se sienten a hablar de nuevo respecto a ese tema. La gran parte de los profesionales estamos de acuerdo y ojalá se puede rever”.

Por otra parte, frente al panorama, optó por la calma. “La preocupación está siempre, en estos momentos no queda otra que esperar. Busco pensar en positivo, mantenerme al margen y aspirar a que esto en algún momento va a volver”, explicó.

Cuarentena flexible

El mediocampista es oriundo de Pergamino y transita sus días de aislamiento obligatorio en esa ciudad de Entre Ríos. Junto a su familia, tiene mayores libertades fuera de los principales focos de contagios que se registran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Por suerte estoy en Pergamino con mi familia, estoy bien, entrenando y comunicándome seguido con mis compañeros. Acá no hay casos, salvo alguien que no era nacido en este lugar. La cuarentena es un poco más flexible, me tocó hacer trámites y en la calle parece un día normal”, sentenció, en charla con este medio.