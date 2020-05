Peppino: “Vivimos una realidad como la de cualquier trabajador”

El fútbol argentino continúa con incertidumbre respecto a una posible vuelta y lo que se genera en torno a la continuidad laboral de los jugadores profesionales. En Los Andes atraviesan una situación compleja con el atraso de sueldos aunque el capitán del Milrayitas, Franco Peppino, valoró que llegaron a un acuerdo por un “plan de pagos” con la dirigencia, a través del que buscarán sostener un ingreso y cumplir con lo pactado en los contratos.

“Es una situación muy difícil y compleja, no es fácil atravesarla. El colectivo de la gente cree que los futbolistas son millonarios y la realidad del fútbol argentino no es esa, no es fácil el momento, no nos ponemos como víctimas, sino que vivimos una realidad como cualquier trabajador”, subrayó el defensor en charla con Info Región.

Idas y vueltas

En las últimas horas se conoció el acuerdo entre las autoridades de la AFA y Agremiados por el cual se dio la posibilidad a los clubes de extender hasta diciembre los vínculos de quienes se quedaban libres el mes próximo. Al respecto, Peppino aseguró que mantiene “diálogo fluido” con el gremio, no obstante fue cauto y pidió “no hacer futurología” con un panorama incierto. “Hay muchas variantes en el medio que no se saben y son muy importantes, como la vuelta del fútbol”, indicó.

Además, sobre lo puntual de la institución Milrayitas, agregó: “Entendemos y respetamos que el club pasa una situación complicada, pero al mismo tiempo necesitamos cobrar lo que firmamos en nuestros contratos”.

Mantenerse en movimiento

Con el encierro y la falta de actividad formal, el entrenamiento a distancia se transforma en un momento de despeje mental para los jugadores. El marcador central albirrojo reconoció que es un “momento complejo” en el cual trata de ocupar el tiempo con distintas actividades.

“Es difícil manejar la cabeza, con estados de ánimo cambiantes, asimismo dentro de todo la paso bien con el apoyo de la familia, estamos muy ocupados con el tema de los chicos, el colegio y la tarea, después distribuyo el tiempo con algunas actividades entre las que está el entrenamiento y algunos trabajos físicos que después le mandamos al profe”, sentenció Peppino, en contacto con este medio.