Echeverría: Saavedra apuntó contra los “anticuarentena”

Desde el bloque del Frente de Todos de Esteban Echeverría apoyó la decisión tomada por el Ejecutivo Nacional de prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al tiempo que cargaron contra los “anticuarentena”. “Es preferible esto y no estar en la misma situación que está pasando Brasil”, subrayó el concejal Daniel Saavedra.

Habilitaron actividades en Esteban Echeverría En diálogo con Info Región, el edil que “lamentablemente acá están los anticuarentena” y es “bastante injusto tener que estar aguantándolos”. “Esta gente que vive en barrio cerrado, con pileta de natación, jacuzzi, y con parque, no vive de la misma forma que la clase media baja, y esos son los que están pidiendo que se libere la cuarentena”, cuestionó. Y luego añadió: “A esa gente mi mensaje claro sería que hagan algún escrito y que documenten que si algo les pasa, van a renunciar a un respirador artificial para poder asistir a quien realmente, aun cuidándose, se contagia”.

Apertura

Saavedra, en este marco, apoyó que se habiliten las actividades, servicios e industrias de “Electrónica y electrodomésticos” en el distrito porque recalcó que el Estado va a “monitorear” a las empresas para que no sucedan “cosas extrañas”.

Remarcó que “tenía que empezar a haber una pequeña apertura” porque hay una necesidad no solamente del empresario, sino también del personal. “Tenemos muchos rubros, incluyendo la gastronomía, que se están viniendo abajo y también están cerrando comercios”, reconoció.

Nueva etapa

Por último, valoró que en esta nueva etapa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó la decisión de que se cierren algunos comercios, que estaban abiertos en la Ciudad. “Hubo una concientización muy sana “, planteó.

No obstante señaló que aún no llegó el pico de los casos y que todavía no se atravesó la “peor parte” por lo que ponderó que la cuarentena “dio tiempo a prepararse”.