Lanús: Municipales piden mayor comunicación ante un caso de coronavirus

La secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, Laura Pedelhez, indicó que el Ejecutivo comunal “mayor comunicación cuando hay un caso de coronavirus” y que solo asistan al trabajo aquellos que cumplen tareas esenciales. Además, desde el gremio exigieron mejores condiciones para el personal sanitario.

“Como hay tanto miedo por parte de los compañeros y compañeras, lo que pedimos es que cuando haya un caso de coronavirus se informe a los sectores correspondientes porque hay mucha incertidumbre. Le planteamos al Ejecutivo que mande un informe al director del área y al sindicato para que todos podamos informarle a nuestros compañeros que estuvieron en contacto cuáles son los pasos a seguir, además del protocolo que ellos están usando cuando un estudio da positivo”, señaló la dirigente en diálogo con Info Región.

Evaluó, además, que “se vienen semanas difíciles porque crecieron mucho los contagios”, por lo cual “hay preocupación por parte de los trabajadores”. “Lo peor que puede pasar es que haya desinformación”, advirtió.

“Tuvimos una comunicación con el jefe de Gabinete municipal, Diego Kravetz, y nos dijo que estaba de acuerdo y desde el Ejecutivo quedaron en darnos la información cuando se dé un caso o haya algún familiar de algún trabajador infectado”, agregó.

En las últimas semanas una trabajadora del área de Educación, Empleo y Deportes se contagió de coronavirus por contacto estrecho con un familiar, así como también una empleada de la unidad sanitaria San Martín.

Asimismo, Pedelhez consideró que “en algunos lugares está trabajando personal que no es esencial” y señaló que esto “fue planteado a los secretarios de cada área”. “Queremos que solo asistan al trabajo aquellos que realmente deban hacerlo y que los demás se queden en sus casas e insistimos que en los lugares donde estamos trabajando se respeten todas las medidas sanitarias y tengan todos los elementos de seguridad”, remarcó.

Sector sanitario

En esa sintonía, desde el sindicato difundieron un comunicado en el que exigieron mejores condiciones para el personal de Salud, al afirmar que en los lugares de trabajo “no se puede cumplir con el distanciamiento social” y por eso pidieron que se habiliten nuevos espacios para poder respetar esta medida.

“La preocupación se centra en los compañeros del área de Salud que están en la primera línea exponiéndose para cuidar a toda la comunidad. Los reclamos son que se mejoren las condiciones ya que hoy como están las cosas, parte del personal no puede cumplir con el distanciamiento que es la base de todo. Es fundamental que solo esté el personal esencial y que se habiliten nuevos espacios para que el personal no tenga que estar en un ambiente donde no es posible mantener la distancia”, subrayaron desde el gremio.

Además, pidieron que “las guardias permanezcan con el mismo personal siempre y que no haya circulación de profesionales entre unidades sanitarias porque aumenta el riesgo de contagio” y aseguraron que se trata de “sentido común”.

“Al personal de centros de Covid no se les permite trabajar en las unidades sanitarias, sin embargo, envían personal de las unidades sanitarias a los centros de Covid y también a hacer hisopados a domicilios, cuestión que debería centrarse en un solo equipo destinado a eso”, concluyó el comunicado firmado por el secretario General de gremio Miguel Pedelhez.