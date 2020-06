Cavalieri analizó las complicaciones de realizar un protocolo en el ascenso

El entrenador de Los Andes Germán Cavalieri transitó por varios temas en medio del detenimiento de las actividades a raíz de la problemática con el coronavirus. En esa línea, evaluó las chances de trasladar al ascenso argentino los protocolos de cuidados que realizan en Europa para volver al campo de juego, puntualizó en la falta de recursos y los miedos en un contexto de auge de contagios.

Al respecto, en diálogo con Info Región, desarrolló: “Para seguir un protocolo correcto debes tener una infraestructura importante y muchísimo dinero. En el ascenso el solo hecho de darle todos los días una botella distinta de agua a cada uno ya es una inversión costosa. Las ganas están, pero el cuidado es fundamental porque ponemos en riesgo a nuestras familias”.

Por otra parte, en torno a las medidas del gobierno y la realidad del deporte a nivel nacional, avaló la posibilidad de realizar “pruebas” para el retorno, al mismo tiempo que señaló que el virus “es un tema del cual no se sabe demasiado”.

“No veo mal que exista una prueba/error respecto a la vuelta. Es una decisión que no se da según el bolsillo. Se debe volver cuando haya garantías de que no se va a contagiar nadie. Se busca abrir cosas porque la economía no da y se está complicando, es lógico que intenten probar distintas aperturas para que se puedan mantener las familias”, aseguró.

Contratos y el plantel

El 30 de junio muchos de los jugadores del Milrayitas ya no tendrá vínculo vigente con el club, por lo que el cuerpo técnico podría perder varios de sus profesionales pensando en una futura vuelta y, tal vez, la competencia dentro del Reducido para luchar por el ascenso a la Primera Nacional.

En consecuencia, Cavalieri reconoció la problemática y explicó que “existe la chance de que se juegue el octogonal con otro equipo distinto al del torneo”. “Lo cierto es que todo está en el aire y no es fácil para los entrenadores que quieren saber qué pasa con sus planteles”, agregó.

En paralelo, indicó cuales son los enfoques de su equipo de trabajo por estos días: “Sé que hay muchos clubes que están negociando en forma interna con sus jugadores. Nuestra prioridad es saber si existirá una normativa desde más arriba. También nos enfocamos en tomar consciencia de en qué contexto vamos a competir”.

Reglamento

Desde FIFA anunciaron el aval para realizar cinco modificaciones por partido a merced del cambio en las preparaciones de todos los equipos tras un parate atípico. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hizo eco de ello, por lo que será una de las variantes que se manejan cuando vuelva a rodar la pelota.

“Habrá que tomar varias medidas y una de ellas es la de los cambios, la otra es el tiempo prudencial para una preparación tras salir de la cuarentena. Existirán muchas lesiones, por lo que no veo mal lo de las modificaciones. Ya pasó con el VAR al cual nos estamos adaptando y de alguna manera el reglamento se irá modificando con el tiempo”, sentenció Cavalieri, en charla con este medio.