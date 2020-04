Los Andes: Díaz valoró que el ascenso “se defina en la cancha”

El plantel de Los Andes se divide en dos frentes ante el parate por la pandemia. Del lado deportivo el equipo sería uno de los clasificados al Reducido ante la disposición de AFA de dar por terminados los torneos, es decir que siguen en carrera para competir por el ascenso a la Primera Nacional. En otra vereda, esperan mejorar el panorama económico ya que las deudas de pagos aumentan y se las rebuscan para solventar el día a día.

En esa línea, Federico Díaz, en charla con Info Región, analizó: “El tema de los ascensos que se defina en la cancha me parece muy bien, siempre y cuando la pandemia lo permita, eso es lo principal la salud de todos”.

Para Cavalieri, el desafío es “mantener la motivación” Además, en torno a la segunda problemática, evaluó: “Estamos complicados con el tema del sueldo, esperamos que en estos días tengamos novedades para empezar a salir adelante”. Primeras respuestas Desde AFA confirmaron la suspensión de los descensos y la finalización de los torneos, tanto femeninos como masculinos, resguardados bajo su ala. Los Andes es uno de los equipos clasificados en la tabla general de la Primera B que lo llevaría a disputar el Reducido con la ilusión de dar el salto de categoría.

“Seguramente habrá muchos clubes enojados y algunos perjudicados, realmente es una situación inédita, nunca pasó algo de esta dimensión. Lamentablemente nos afrontamos a esta situación y de alguna forma hay que resolverla”, explicó el arquero de los de Lomas de Zamora.

Por otra parte, destacó: “Los Andes hizo méritos deportivos, lo refleja la tabla, sumamos los puntos necesarios al momento en que se dio por terminado el campeonato”.

Complicaciones a futuro

La culminación de los certámenes, el parate que no marca fecha de regreso a las canchas y los ingresos que no obtienen los clubes en este contexto, fomentan una crisis económica, contractual y laboral en el mundo del fútbol que podría perjudicar a varios profesionales.

Desde el plantel Milrayitas no desconocen el escenario, pero priorizan mantener la calma. “Está todo muy prematuro y no hay resoluciones respecto a los contratos. No creo que el Gobierno o el Ministerio de Trabajo permitan que queden tantos empleados sin sus laburos. Espero que se tomen medidas, aunque es temprano para pensar en ello”, sentenció Díaz, en charla con este medio.