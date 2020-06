“No pude abrir el comedor porque no teníamos para cocinar”

Desde la agrupación Justicia Social por el Hambre lamentaron la postergación de la reunión que estaba programada para el lunes con el jefe de Gabinete de Avellaneda, Alejo Chornobroff, al tiempo que alertaron sobre la difícil situación que atraviesan varios comedores del distrito.

“Se iba a reunir nuestro referente por la falta de alimentos en nuestros comedores de Zona Sur pero lo llamó el secretario de Chornobroff y le dijo que en la semana no lo va a poder atender porque está ocupado. Pero si el jueves o viernes no hay novedad se tomará la decisión de hacer una olla popular en la Municipalidad. Ya está, no hay más plazo”, recalcó uno de los integrantes de la organización, Silvio Del Mestro, en diálogo con Info Región.

Justicia Social por el Hambre tiene diez comedores en la Región, en los cuales la situación está muy complicada por lo que reclaman asistencia municipal. “El viernes no pude abrir porque no teníamos para cocinar y necesitamos una respuesta”, aseveró.

El viernes pasado varias organizaciones le entregaron una carta al intendente Jorge Ferraresi en la que explicaron el reclamo y ese día pactaron una reunión para el lunes con Chornobroff que finamente no se concretó.

Los pedidos son alimentos y asistencia municipal ya que aseguran que “no les están dando nada”. “Lo estamos haciendo con la colaboración de los vecinos y con algunas empresas que veces donan y a veces no”, indicó Del Mestro.

Añadió que “en la reunión también se va a pedir trabajo digno para la gente, vivienda para los que no tienen. Pero ahora lo principal es la comida para los comedores”.