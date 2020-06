Vecinos reclaman testeos generalizados

Vecinos de Lomas de Zamora y de Lanús reclamaron testeos generalizados en los barrios donde hubo casos de coronavirus. “Estamos a 10 cuadras y nadie hace nada”, reclamó la vecina lomense Liliana Villar indignada. Lo cierto es que no se realizan hisopados generalizados ante la aparición de casos de Covid-19 positivos si no hay síntomas, así lo precisaron desde ambos gobiernos locales

Según comentó la vecina de Lomas, los infectados residen en la calle Pablo Podestá al 900 de Temperley. Se trata de “un hombre mayor que dio positivo, de su hermano y también del hijo de uno de los dos hombres”, pero no brindó mayor información. “Nadie vino, no se hizo nada, no hicieron test y limpiaron media cuadra”, apuntó, en diálogo con Info Región.

El malestar de los vecinos se hizo notorio cuando se hizo pública la información de un contagio en el barrio. En tanto, desde el Municipio de Lomas trataron de llevar tranquilidad y explicaron que el criterio que se utiliza para los testeos es que la persona tenga síntomas relacionados con coronavirus, como la fiebre. Además, aclararon que siempre se limpian las zonas aledañas al hogar señalado porque “es imposible desinfectar un barrio entero”.

“Queremos que el municipio nos diga algo porque no nos informa nada y tenemos cuatro casos en casi una cuadra. Este barrio lo que tiene es que es casi toda gente mayor. Estamos a 10 cuadras y nadie hace nada”, insistió Liliana.

Por su parte, vecinos de Monte Chingolo, en Lanús, también manifestaron su preocupación ante la aparición de varios casos de Covid-19 en el barrio y la falta de testeos en todos los vecinos que tuvieron contacto con la familia afectada.

“Frente a mi casa vive una familia donde hay tres personas con Covid-19 y una persona mayor que falleció por ese motivo. El resto de los familiares siguen saliendo a comprar, los vimos sin barbijos y sin guantes, y todos compramos en el mismo supermercado. Hasta ahora nadie vino a preguntarnos nada ni a hacernos un testeo, nos comunicamos con el Municipio pero nunca se acercaron. Estamos todos muy preocupados, nadie nos viene a testear”, reclamó Yamila, vecina de Lanús.

Ante la consulta de este medio por el caso de una familia con Covid-19 positivo en Lanús Oeste, las autoridades ratificaron que los testeos se realizan ante la aparición de síntomas y no antes. “Los hisopados que la Provincia le da al Municipio son limitados, por eso se hace el cuando hay síntomas”, plantearon.

Desde el Municipio de Lomas recordaron que los testeos generalizados se realizan “por situaciones concretas, por ejemplo, cuando se dispara la curva de contagios”. Lo mismo sucede en Lanús. En ambos distritos se implementaron controles “puerta a puertas” en algunos barrios debido a brotes.

Este miércoles, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que no se habilitarán más flexibilizaciones a la cuarentena por el avance del coronavirus en el AMBA. “No autorizamos más actividades sino al revés. Crecen los contagios y no hay más flexibilización; hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo”, sostuvo.