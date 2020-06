Desde Juntos por el Cambio le piden a Kicillof que consensúe más con los intendentes

El senador bonaerense por Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica ARI de Buenos Aires, Andrés de Leo, sostuvo que al gobernador Axel Kicillof “le cuesta consensuar” y pidió que consulte más a los intendentes. Además, consideró que falta una hoja de ruta para llevar adelante la estrategia contra la pandemia y criticó la intención del Gobierno nacional de expropiar la empresa Vicentin.

“En estos momentos se robustece la idea inicial que teníamos de que falta una hoja de ruta para llevar adelante una estrategia contra la pandemia no solo a nivel sanitario sino en todos los aspectos. También que hay una concentración de las decisiones en manos del gobernador a quien evidentemente le cuesta consensuar y conformar una mesa multisectorial en donde además de gobierno y oposición, puedan estar otros sectores”, afirmó el legislador en diálogo con Info Región.

Asimismo, consideró que “es necesario consensuar mucho con los intendentes, quienes tienen la misma obligación que Kicillof y en algunos casos más experiencia porque conocen muy bien sus territorios” y enfatizó que “hay que tomar una estrategia para ver cual es la manera más inteligente para abrir la actividad de algunos sectores y distritos”.

“Es evidente que vamos a ir enfrentando las situaciones de la pandemia sanitaria en el aspecto más complicado porque los contagios se van reproduciendo, pero también vamos a estar en condiciones económicas y sociales mucho más complicadas. La decisión inicial fue una cuarentena extrema para evitar un contagio masivo, pero con más de 80 días de aislamiento, estamos afrontando una necesidad económica de muchos sectores de la sociedad pero también otras de nivel recreativo y psicológico por lo cual muchos empiezan a demandar una apertura”, añadió.

Intervención

Durante el último fin de semana el Ministerio de Seguridad bonaerense determinó que se utilicen algunos móviles policiales de varios distritos para cuestiones relacionadas al Covid-19 y desde algunos sectores de la oposición señalaron que la medida afectaba sobre todo a municipios gobernados por Juntos por el Cambio.

Al respecto, el senador reconoció que “puede ser necesaria alguna reasignación de recursos”, pero criticó que haya sido “una decisión que se tomó sin consultar ni dar explicaciones públicas”, por lo cual insistió en que “hay que avanzar en políticas de consenso”.

Por otro lado, manifestó su rechazo a la intervención de la empresa cerealera Vicentín: “Claramente no volvieron mejores, vienen con las mismas intenciones de antes. No sé si hay una intención de avanzar en la estatización de empresas como un concepto general, pero el Gobierno quiere intervenir en un sector que fue exitoso y que terminó siendo la palanca de la economía argentina en los últimos años. El sector agroalimentario ha venido operando exitosamente y en el caso puntual de Vicentin, no se comprende porque el Estado tiene que salir a rescatar una empresa que estaba avanzando con un concurso preventivo. Esto va a traer enormes perjuicios económicos y van a terminar haciendo negocios para unos pocos”.

Relevamiento

Para finalizar, remarcó que desde su espacio hicieron un pedido de informe porque detectaron que “no hay consistencias entre los números relacionados al coronavirus que da Nación y los que informa Provincia” y señaló que “esta diferencia se da en los datos de los distritos”.

“Observamos que son inconsistencias extendidas en el tiempo y nuestra preocupación no es meramente numérica, sino que lo que se puede poner en duda es si el Ejecutivo y los especialistas están llevando adelante estadísticas precisas y además las decisiones que toman se hacen en base a esos datos. Pedí un informe pero aún no obtuvimos respuesta”, concluyó De Leo.