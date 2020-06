Avellaneda: Organizaciones sociales insisten con ser recibidas por el Municipio

Diferentes organizaciones sociales de Avellaneda llevaron a cabo una nueva jornada de ollas populares para los vecinos más necesitados del distrito en medio de la pandemia por coronavirus, al tiempo que continuaron con sus reclamos al Gobierno local.

“Necesitamos que alguien del Municipio nos reciba porque así no podemos seguir. Al Comité de Crisis que formamos no nos atiende y no hace nada por los comedores. Ni siquiera recibimos alimentos”, señaló Silvio Del Mestro, integrante de la agrupación Justicia Social por el Hambre, en diálogo con Info Región.

La organización social realiza estas ollas populares desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). En esta oportunidad, visitaron los barrios de Sarandí, Villa Domínico y Wilde, en donde insistieron con un encuentro con las autoridades municipales.

Justicia Social por el Hambre tiene diez comedores en la Región, en los cuales la situación está muy complicada por lo que reclaman asistencia municipal para seguir con esta actividad, ya que muchas veces siquiera tienen los alimentos para cocinar.

Los pedidos son alimentos y asistencia municipal ya que aseguran que “no les están dando nada”. “Lo estamos haciendo con la colaboración de los vecinos y con algunas empresas que veces donan y a veces no”, concluyó Del Mestro.